¡¡µð¿Í¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö·ã¤ä¤»¡×¤Î¿¿Áê¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤·¤¿¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥³¡¼¥ÁÂàÇ¤¸å¤âÆ±»á¤Ï¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇºÇ¶á¤Ï¥³¡¼¥Á»þÂå¤«¤éÂçÉý¤Ë¡Ö¥¹¥ê¥à²½¡×¤·¤¿»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¼ç¼£°å¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿ÇÎÅ½ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¸µÌÚ»á¤ËÌ©Ãå¤·¤¿´ë²è¤òÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÆ±»á¤ÏÀ¸³è²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë£²£°¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°å»Õ¤«¤é¤â·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö·ã¤ä¤»¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢µ¼Ô¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎË¿Æü¤Ë¸µÌÚ»á¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤³¤½¡Ö¤ä¤»¤¿ÍýÍ³¡©¡¡ÉÂµ¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤Îà¸µÌÚÀáá¤Ç¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á»þÂå¤Î£²£°£²£°Ç¯£¹·î¡¢±óÀ¬Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½¢¿²¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¥°¥Ã¤È°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤ÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ø¶î¤±¹þ¤ó¤À¤È¤³¤íÃî¿â±ê¤È¿ÇÃÇ¡£Åö½é¤Ï¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¶´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¡Ö¤¹¤°¤Ëµ¢µþ¤·¤Æ¼ê½Ñ¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢¤³¤ÎÆþ±¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°ÂÅÀ¤òÊ£¿ôÈ¯¸«¡£¤½¤ì¤«¤é·ò¹¯²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»ö´ÉÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ºß¤ÎÂçÉý¸ºÎÌ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¶ÈÌ³¤ÏÁª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¿´¿È¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¹Ô¤¦·ãÌ³¡£¸µÌÚ»á¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¤Îº¢¤Ï¡¢¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¿À·Ð¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê³Æ¶É¤«¤é¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¿¤¯¤µ¤óÍê¤Þ¤ì¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤é¡£ÉÂµ¤¤À²¿¤À¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¸µÌÚ¤ÏÌô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤µ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡²þÁ±¤¬¸ù¤ò¤Ê¤·¡Ö¤à¤·¤íº£¤ÎÊý¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë·ò¹¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¸µÌÚ»á¡£¸ÅÁã¤Îµð¿Í¤Ï£ÖÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê£±Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡££Ï£ÂÆ±ÍÍ¤Ë¸½¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â·ò¹¯ÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤¯Àï¤¤È´¤¡¢ÄºÅÀ¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
