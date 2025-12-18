JBL Tour Pro 2 Black

　「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AirPods Pro 3

MFHP4J/A（アップル）

2位　JBL Tour Pro 2 Black

JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

MXP93J/A（アップル）

4位　JBL Tour Pro 3 Black

JBLTOURPRO3BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　AirPods 4

MXP63J/A（アップル）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

WF-C510(B)（ソニー）

7位　INZONE Buds ホワイト

WF-G700N(W)（ソニー）

8位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック

WF-1000XM5(B)（ソニー）

9位　Soundcore P40i ブラック

A3955N11（Anker）

10位　JBL Tour Pro 3 Latte

JBLTOURPRO3LTT（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。