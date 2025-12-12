「なんちゅうスタイル」フィギュア元世界女王の大胆黒ドレス姿に熱視線　出産から12年「本当良く似合う」「ミキティ可愛い」

イベントでの大胆な黒ドレス姿が話題の安藤美姫さん(C)産経新聞社

フィギュアスケート女子シングル元世界女王の安藤美姫さんが、12月18日までに自身のインスタグラムを更新。黒を基調とした大胆なドレスを鮮やかに着こなす姿に、ファンから熱い視線が注がれている。

【写真】「なんちゅうスタイル」安藤美姫さんの大胆な黒のドレス姿を見る

安藤さんは先日に「日本財団様の“HERO’s AWARD 2025”に出席させていただきました」と報告。投稿した写真の中には、サッカー元日本代表の中田英寿さんが収められているものもある。

「HEROs」はスポーツやアスリートの⼒を活⽤して社会貢献活動を推進するプロジェクトで、安藤さんはアンバサダーを務めている。「スポーツを通じて社会貢献するにはフィギュアだけでなくアスリートのつながりが大事だという事を感じHEROsプロジェクトは素晴らしいと改めて感じる事ができました」と実感を込めた。