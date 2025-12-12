「なんちゅうスタイル」フィギュア元世界女王の大胆黒ドレス姿に熱視線 出産から12年「本当良く似合う」「ミキティ可愛い」
イベントでの大胆な黒ドレス姿が話題の安藤美姫さん(C)産経新聞社
フィギュアスケート女子シングル元世界女王の安藤美姫さんが、12月18日までに自身のインスタグラムを更新。黒を基調とした大胆なドレスを鮮やかに着こなす姿に、ファンから熱い視線が注がれている。
安藤さんは先日に「日本財団様の“HERO’s AWARD 2025”に出席させていただきました」と報告。投稿した写真の中には、サッカー元日本代表の中田英寿さんが収められているものもある。
「HEROs」はスポーツやアスリートの⼒を活⽤して社会貢献活動を推進するプロジェクトで、安藤さんはアンバサダーを務めている。「スポーツを通じて社会貢献するにはフィギュアだけでなくアスリートのつながりが大事だという事を感じHEROsプロジェクトは素晴らしいと改めて感じる事ができました」と実感を込めた。
また、今後に向けては「アンバサダーとして来年はいろんな活動が実現できる事を願うと共にこれから日本中のアスリートと一緒に沢山の活動ができる事を楽しみにしています」と胸を躍らせた。
安藤さんは「HERO’s AWARD 2025」に黒のロングドレスを着て参加。2013年4月に第一子の長女を出産しているママに対しては、多くの反響が寄せられ、コメント欄には「なんちゅうスタイル」「かっこいい」「相変わらずの美貌」「本当良く似合う」「ミキティ可愛い」といった激賞の声が集まっている。
