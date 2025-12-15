スタイリッシュさと実用性を両立

ホンダは2025年12月11日に、人気の軽スーパーハイトワゴン「N-BOXカスタム」に特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定し、12月12日から発売します。

この新しいモデルは、内外装に黒のアクセントを施すことで、より洗練された印象を際立たせています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！（17枚）

ベースとなるN-BOXカスタムは、2023年に登場した3代目の現行「N-BOX」のうち、エアロバンパーや質感の高い内装を採用したカスタムモデルです。

存在感のある精悍なデザインと、軽乗用車として最大級の室内空間を実現したことで、幅広いユーザー層から高い支持を集めています。

また、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」を全タイプに標準装備していることや、優れた燃費性能、上質な乗り心地も特徴です。

今回新たに設定されたBLACK STYLEは、エクステリアでは、フォグライトガーニッシュやカスタムデザインフロントグリル、リアライセンスガーニッシュ、アルミホイールに「ベルリナブラック」塗装を採用。

加えて、アウタードアハンドル、ドアミラー、そしてリアのエンブレム（N-BOX／CUSTOM）には「クリスタルブラック・パール」塗装が施され、クルマ全体が引き締まったスタイリッシュなデザインに仕上げられています。

インテリアに目を向けると、ドアオーナメントパネルとプライムスムースドアライニングアームレストにピアノブラック塗装が用いられており、落ち着きと高級感のある室内空間を演出しています。

この特別仕様車は、デザイン性だけでなく装備の充実も魅力です。右側パワースライドドアやコンビニフック付シートバックテーブル、LEDフォグライト、本革巻ステアリングホイールといった利便性の高い人気装備が標準で搭載されています。

BLACK STYLEの車両価格（消費税込）は、206万3600円から233万900円です。パワーユニットは660ccエンジンですが、ターボ搭載と非搭載が選べるほか、駆動方式もFFと4WDから好みに応じて組み合わせることが可能です。

同モデルに対し、ネット上では「引き締まって見えてカッコいい」「威圧感と高級感があって軽自動車に見えない」といった声が多くみられました。

また、現行型カスタムのフロントフェイスは「少し大人しすぎる」という意見もありましたが、ブラック加飾によって「精悍さが増した」「今の顔にはメッキより黒が似合う」と、デザインの評価を底上げしている声も寄せられています。

価格設定に対しては賛否分かれる反響もみられましたが、2025年度上半期新車販売台数1位を獲得している人気モデルだけに堅調なセールスが予想されます。