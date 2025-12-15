この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪市役所周辺・中之島公園（大阪市北区）で12月14日、大阪市中央公会堂のプロジェクションマッピングなどを展開する「OSAKA光のルネサンス2025」が始まった。



今年のプロジェクションマッピングでは、ディズニー映画最新作「ズートピア2」との特別プログラムも展開。14日には初回上映セレモニーが開かれ、「ズートピア2」でウサギの警察官・ジュディの日本版声優を務める上戸彩さんがゲストとして登場し、横山英幸大阪市長とトークを繰り広げた。



上戸さんは「ズートピア2」について、「新キャラクターもたくさん登場するので、皆さんそれぞれの推しキャラクターを見つけてほしい」と呼びかけた。また、「大阪の皆さんを盛り上げよう、元気づけようとするこの企画自体に感動しています。本当にきれいでした」と、プロジェクションマッピングを鑑賞した感想を語った。



大阪市中央公会堂のプロジェクションマッピングの開催時間は17時～21時。今月25日まで。