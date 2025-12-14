バイク事故で入院中の元不登校YouTuber・ゆたぼんが12月11日にXを更新。1円の見舞金がとある名義人から振り込まれたと報告し、物議を醸している。

【写真】「イケメンになってる！」二重整形を報告したゆたぼんの最新姿

「お見舞い金」募集で物議

ゆたぼんは、12月8日に自身のYouTubeチャンネルへ『【ご報告】人身事故にあいました』と題した動画をアップ。12月6日の朝、ボクシングクラブからバイクで帰宅していたところ、対向車線を走行していた車がセンターラインを飛び越え、自身のバイクに突っ込んできたと事故の詳細を明かした。

事故直後は意識を失ったものの、すぐに意識を取り戻したゆたぼんは警察・救急車・両親に自分で電話をかけ、事情を話したのちに救急車で病院へ。その間、相手は車から降りて来ず、謝罪もなかったと当時の状況を説明した。

頭や身体は痛むものの、動画内では元気な様子を見せていたゆたぼん。しかし、12月10日には急なめまいと冷や汗で、リハビリが中断になったことをXで報告していた。

話題となったのは、事故の詳細を投稿した動画の概要欄です。

ゆたぼんは見舞金を送りたいと申し出たファンに向けて振込先を記載し、《お見舞い金として頂きますので、収支報告はしないし、領収書の発行もしません。いかなる法的な義務も負いません。その上でお見舞い金を下さる方はこちらにお振込お願い致します》と記していた。

ゆたぼん二重整形も報告

「振込先を公開して見舞金を募集するスタンスは、ゆたぼんらしいですよね。しかし、収支報告や法的義務は追わないと記したこともあり、ゆたぼんのXには“税金払えよ見舞金から”“保険でカバーできるのに何で金集めてるの？”“こいつは何で見舞金をせびろうとしてるんだ？”など懐疑的な意見が相次いでしまいました」（芸能ライター）

そして12月11日、ゆたぼんはXで《ナゼシナンカツタンバカという人から1円の振り込みがありました。変わった名前の人がいるみたいですが、悲しい人ですね。こういう人がいるから自殺してしまう人も増えるんだと思います》と投稿。これには、「信じられない。わざわざこんな酷いことをする人がいるんだ」「こんなことする人に負けないで！」と同情や応援の声が寄せられる一方で、「知らない人からお金をもらうんだから、『1円でも感謝しています！』くらいは言えないと」などの声も寄せられている。

「一連の問題とは関係なく、なぜか“そもそも顔が違くない？”とゆたぼんのビジュアルに注目する声もありました。指摘の声を受けて、ゆたぼんは自身のYouTubeで3週間前に二重整形をしたことを報告。これには“イケメンになってる！”“別人級に変わったね”など驚きの声が上がっています」（前出・芸能ライター）

事故で入院に見舞金、嫌がらせ振込に二重整形と、要素が多すぎて若干収拾がつかなくなっているゆたぼん。12月12日には、自身のインスタグラムで退院を報告している。何はともあれ、大事に至らなかったことは一安心だ。