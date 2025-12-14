アメリカ・カリフォルニア州で、超富裕層を対象とした「一度限りの富裕税」導入を問う住民投票の署名活動が、来年1月から始まる見通しです。提案したのは医療関連の労働組合で、純資産10億ドル（約1,500億円）以上のビリオネアに対し、全資産の5％を課税する内容です。組合の試算では、総額1,000億ドル（約15兆円）の増収が見込まれています。

富裕税提案の背景にトランプ政権の医療費削減

今回の新税法案は、トランプ政権が議会で可決した「One Big Beautiful Bill（OBBB）」によるメディケイド（Medicaid）予算の大幅削減を補うために提案されました。

OBBBは、低所得者や障がい者などを対象とする医療保険制度の予算を今後10年で1兆ドル削減する内容であり、約7000万人が影響を受ける見込みです。多くの病院が経営難に陥ると予測されています。

対象はわずか255人、富裕層の州外流出も懸念

カリフォルニア州には、この新税の対象となるビリオネアが255人いるとされ、これは全米の22％にあたります。2位のニューヨーク州（200人）、3位のテキサス州（100人）を大きく上回ります。

ニューサム州知事は「この法案が通れば、車や家、一輪車まで課税されるようになる」として反対を表明しています。

一方で、民主党系の州では富裕税が広がる傾向にあり、ニューヨーク市ではマムダニ市長が年収100万ドル（約1億5,000万円）以上の市民に2％の追加課税を提案。マサチューセッツ州では2022年に年収100万ドル超の住民に対して4％の追加税を課す制度が可決されました。

富裕層の税負担、依然として日本より低水準

アメリカでは富裕層の税負担率が依然として低く、日本では年収4,000万円（約27万ドル）を超えると税率が55％となります。これはアメリカでは中低所得層に相当する水準です。

カリフォルニア州ではすでに2024年に州所得税の最高税率が13.3％から14.4％に引き上げられ、全米で最も高い水準になっています。州の税務機関であるFranchise Tax Board（FTB）はIRS（内国歳入庁）よりも厳格とされますが、特に未公開株などの資産評価は難しく、納税者との間で評価額を巡る対立が懸念されています。

過去にも否決された富裕税…今度こそ実現なるか

カリフォルニア州では2020年にも、純資産300万ドル（約3.3億円）以上を対象にした0.4％の富裕税と最高税率16.8％の引き上げ案が住民投票にかけられましたが、いずれも否決されています。

今回は対象をわずか255人に限定し、「一度限り（One Time Only）」の課税であることが特徴です。

法案を成立させるためには、まず来年4月までに87万4,641筆の署名を集める必要があります。その後、中間選挙で過半数の賛成を得れば成立します。訴訟リスクも指摘されていますが、ロサンゼルス市では2023年に500万ドル（約7億円）超の不動産売却に4％（1,000万ドル超は5.5％）の追加課税を課す条例が可決されており、富裕層課税への抵抗が薄れているとも言われます。

富裕層の“脱カリフォルニア”は進行中か

新税案では、2026年1月1日時点でカリフォルニア州に居住している者を課税対象とし、同年12月31日時点の全資産に対して課税が行われる仕組みです。そのため、すでに一部の富裕層は他州へ移住、または一時的に避難している可能性も指摘されています。

奥村 眞吾

税理士法人奥村会計事務所

代表