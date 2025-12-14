染谷将太、妻・菊地凛子と“初共演”実現「やりづらさとかはなかった」

俳優の染谷将太（33歳）が、12月12日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。妻の女優・菊地凛子とオーディオドラマで初共演し、「やりづらさとかはなかった」「アイデアもたくさん出してもらった」と語った。



大河ドラマ「べらぼう」に出演している染谷将太が、12月29日に放送されるオーディオドラマ「だまっていない」で初脚本・初演出を務めたと紹介。



この作品では、染谷の妻である菊地凛子も出演しており、初共演という形となったが、染谷は「やりづらさとかはなかった」という。



染谷によると「逆にもっとこうした方がやりたいことができるんじゃないか、というアイデアもたくさん出してもらいましたし」と、物語のラストの流れを相談して、作り上げたと語った。