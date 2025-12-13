TVアニメ『ハイスクール！奇面組』メインビジュアル公開！主題歌楽曲と共にキャラクターたちの個性が垣間見えるメインPVも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2026年1月９日より放送開始するTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。

この度、TVアニメのメインビジュアルおよびメインPVが解禁となった。メインビジュアルには、奇天烈なポーズで決めている奇面組の姿を拝むことが出来る。さらに背景のコマの中にかわいい恰好をした河川 唯や宇留千絵、天野邪子の姿や、クールに決めた似蛭田 妖、雲童 塊、切出 翔も描かれている。そしてところどころには二頭身の奇面組の姿や、よく見ると春曲 鈍の姿も垣間見える。見ているだけで心躍ってくるようなワクワクするビジュアルを是非楽しんでほしい。

さらにメインPVでは、個性的で魅力的なキャラクターたちの姿が見れるほか、主題歌も解禁となった。OPテーマはBREIMEN「ファンキースパイス feat.TOMOO」となり、オルタナティブファンクバンドのBREIMENがシンガーソングライターのTOMOOと共に作り上げ、耳に残るメロディーが癖になる一曲となっている。またEDテーマは離婚伝説「ステキッ！！」。新進気鋭で話題のアーティスト・離婚伝説による最新曲は、感傷的な歌詞とメロディーが心に沁み、本編のキャラクター達とはまた違った一面を見せてくれるような楽曲になっている。各アーティストよりコメントも到着した。またPV内でも少し聞くことができる劇伴は岩粼 琢が担当する。

また追加キャラクターには豪華なキャストが大集結。零の小学校時代の同級生である春曲 鈍を鳥海浩輔、一応中学での零たちの担任・伊狩増代を日笠陽子、零たちが進学した高校での担任・若人 蘭を堀江由衣、高校での副担任となる事代作吾を杉田智和が担当する。その他教師陣として、石砂拓真を小西克幸、色音 好を速水 奨、また高校時代のクラスメイトとして、真実一郎を今井文也、二階胴面一を榎木淳弥、織田魔利を愛美、物月珠美を石川由依、さらに一堂家の面々として、父・啄石を上田燿司、妹・霧を中村カンナ、飼い犬・ラッシーを岡田雄樹が演じる。

いよいよ放送開始まで1カ月を切ったTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。“奇面組”のメンバーはTVアニメでどのような行動で我々を楽しませてくれるのか、放送をお楽しみに。

●楽曲情報

OPテーマ

BREIMEN

「ファンキースパイス feat.TOMOO」

配信開始日：2026年1月9日（金）

発売日：2026年2月18日（水）

【初仕様限定盤（CD）】



品番：BVCL-1518

価格：￥1,650（税込）

＜収録楽曲＞

1.ファンキースパイス feat.TOMOO

2.ソングライター feat.TOMOO

3.ファンキースパイス feat.TOMOO（Anime Version）

4.ファンキースパイス feat.TOMOO（Instrumental）

5.ソングライター feat.TOMOO （Instrumental）

＜BREIMENコメント＞



今回、この癖しかない名作『ハイスクール！奇面組』のOP制作のお話をいただき、まず大変嬉しく光栄に思っています。

僕個人が作品から感じた、亜流で王道をゆく在り方や炸裂するエネルギーとバカらしさには、我々BREIMENというバンドとリンクする部分が多々あり、強く惹かれた部分でした。

根強いファンの皆様がいる本作品の再アニメ化という事で、うしろゆびだけはさされたくない気持ちもあり難航している中、ふと今回フィーチャリング参加のTOMOOちゃんと長い親交の中で、一緒に行くご飯は大体スパイス料理ばかりなことに気づきました。

同時に、一堂零の名言「社会の歯車になれないなら、社会を楽しくする調味料になろう！」がピリリとハマり、そこからインスピレーションが広がっていった楽曲でございます。どうか癖になって頂けることを願っています。

BREIMEN Vo&Ba 高木祥太

BREIMENプロフィール

5人組オルタナティブファンクバンド“BREIMEN”。

2020年2月に1stアルバム『TITY』、2021年5月に2ndアルバム『Play time isn’t over』をリリースし、多くの著名人やプレイヤーから称賛を受け2022年にはASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文氏主催の「APPLE VINEGAR -Music Award- 2022」において特別賞を受賞。

2022年5月9日にリリースされた岡野昭仁×井口理「MELODY(prod.by BREIMEN)」ではBa.Vo 高木祥太が作詞・作曲、BREIMENメンバーが編曲・演奏に参加。

2022年7月20日には3rdアルバム『FICTION』をリリース。

2023年10月にアメリカ・ロサンゼルス州・エンゼルスタジアム前にてメジャー移籍発表。そして、2024年4月にメジャー1stアルバム『AVEANTIN』を発売。

＜TOMOOコメント＞



時を超えた『ハイスクール！奇面組』に、こんな形で関わらせていただくことができてとても嬉しく光栄です。

BREIMENとの最初の出会いからもう10年経ついま気がついたのですが、わたしにとってBREIMENは青春なんだなあと。きっとそんなことも隠し味になって、黄金色にきらきら光る素直な嬉しさやエネルギーが曲の中で弾けている気がします。

放送を楽しみにしています！

TOMOOプロフィール

6歳よりピアノを始める。のちに、聴いたことがない楽曲の歌詞に自分で即興のメロディーをつけ歌って遊んでいたことなどをきっかけに、作曲に興味を持つようになる。中学に入りオリジナル曲の制作を開始。その後本格的に音楽活動をスタートさせる。

2022年8月3日、PONYCANYON/IRORI RecordsよりMajor 1st Digital Single「オセロ」をリリース。

2023年9月27日、1st Album『TWO MOON』をリリース。

2025年5月23日、日本武道館でのワンマンライブを開催。

2025年11月12日、2nd Album『DEAR MYSTERIES』をリリース。11月より自身最大規模ツアー『TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”』を開催。

EDテーマ

離婚伝説

「ステキッ！！」

配信開始日：2026年1月7日（水）

発売日：2026年1月21日

【期間限定生産盤】



品番：BVCL-1512

価格：￥1,300（税込）

＜収録内容＞

1.ステキッ！！

2.ステキッ！！ AnimeEDIT

3.ステキッ！！ Inst.

4.ステキッ！！ AnimeEDIT Inst.

＜離婚伝説コメント＞



この度はこのような機会をいただきとても光栄です。

自分たちが生まれるよりももっと前に描かれた作品のエンディング・テーマを担当させていただくことにとてもロマンを感じながら挑むことができました。

個性的なキャラクター達が彩る世界観を楽しみながら皆それぞれが思うステキッ！！を想像しながら聴いていただけると幸いです。

離婚伝説プロフィール

2022年、Vo.松田歩、Gt.別府純の2人で活動を開始。

バンド名は、マーヴィン・ゲイが1978年にリリースした私小説的な内容で名盤と名高い「Here, My Dear」の邦題に由来する。

音源、映像ともにクリエイティブに関する部分はセルフプロデュースで制作しており、そのセンスと親しみやすさからSNSやラジオ、ライブの口コミで瞬く間に早耳リスナーたちの注目の的になっている。

様々なルーツを感じさせるサウンドだが「あくまで”ポップ・ミュージック”でありたい」という思いが共通しており、”愛”という一貫されたテーマで描かれている。

Vo.松田の甘くメロウなハイトーンボイスと、Gt.別府の縦横無尽なギタープレイで繰り広げられる独自のパフォーマンスは、出演するイベントが軒並みソールドアウトするなど、シーンの新たな”伝説”となる予兆を見せている。

クオリティの高いサウンドにハマるリスナーが絶えず、令和を代表するグッドミュージック・クリエイターとしても名高くなってきている新進気鋭のアーティスト。

●作品情報

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』

全国フジテレビ系”ノイタミナ”にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分から放送開始！

全国フジテレビ系 26年1月9日より毎週金曜23：30〜

AT-X 26年1月11日より毎週日曜21：30〜（リピート放送 毎週水曜29:00〜／毎週日曜6:30〜）

※放送時間は変更になる場合がございます。

配信情報

※配信開始時間は予告なく変更になる場合がございます。

2026年1月10日より各種配信サービスにて毎週土曜12:00〜順次配信開始

見放題配信

FOD／ABEMA／Amazon Prime Video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストアAmazon支店／DMM TV／Hulu／J:COM STREAM／Milplus／TELASA

TELASA（Pontaパス）／Lemino（ひかりTV専門チャンネル・ビデオプラン

ひかりTV ビデオざんまいプラン・ひかりTV for docomo・SPOOX含む）

アニメタイムズ（Amazonチャンネル）／NETFLIX／U-NEXT（アニメ放題含む）

最新話期間限定 無料配信

FOD／TVer／ABEMA／Lemino（ひかりTV専門チャンネル・ビデオプラン

ビデオざんまいプラン・ひかりTV for docomo・SPOOX含む）／ニコニコ動画

レンタル配信

Amazon Prime Video／J:COM STREAM／milplus／TELASA／ニコニコ動画／HAPPY!動画／ビデオマーケット（music.jp含む）／ムービーフルPlus

＜イントロダクション＞

令和の時代にハイテンションなギャグアニメ放送決定！

個性的なキャラ達と共に疲れを笑い飛ばそう

原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットした。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！

近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。

“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。

さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。

『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！

＜ストーリー＞

一応中学に通う一堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、大間 仁、物星 大の5人は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。

転校生の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。

また、一応中学には切出 翔率いる女子に人気の“色男組”、似蛭田 妖率いる不良グループ“番組”、雲童 塊率いるスポーツが得意な“腕組”、天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。

出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。

【キャスト】

一堂(いちどう) 零(れい)：関 智一

冷越(れいえつ) 豪(ごう)：武内駿輔

出瀬(しゅっせ) 潔(きよし)：松岡禎丞

大間(だいま) 仁(じん)：小林千晃

物星(ものほし) 大(だい)：戸谷菊之介

河川(かわ) 唯(ゆい)：白石晴香

宇留千絵(うるちえ)：長谷川育美

似蛭田(にひるだ) 妖(よう)：岡本信彦

雲童(うんどう) 塊(かい)：小林裕介

天野邪子(あまのじゃこ)：M・A・O

切出(きれいで) 翔(しょう)：佐久間大介

春曲(はるまげ) 鈍(どん)：鳥海浩輔

伊狩増代(いかりますよ) ：日笠陽子

若人(わかと) 蘭(らん)：堀江由衣

石砂拓真(せっさたくま)：小西克幸

色音(いろおと) 好(こう)：速水 奨

事代作吾(じだいさくご)：杉田智和

真実一郎(しんじついちろう)：今井文也

二階胴面一(にかいどうめんいち)：榎木淳弥

織田魔利(おだまり)：愛美

物月珠美(ものづきしゅみ)：石川由依

一堂啄石(いちどうたくせき)：上田燿司

一堂(いちどう) 霧(きり)：中村カンナ

一堂(いちどう)ラッシー：岡田雄樹

【スタッフ】

原作：新沢基栄『ハイスクール！奇面組』(集英社文庫<コミック版>刊)

監督：関 和亮

アニメーションディレクター：西川鷹司

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン：阿部由佳

色彩設計：キム・ミンソク

美術監督：AUSAN

撮影監督：堀川和人

編集：大野悟・堀川和人

音響監督：神保直史

音楽：岩粼 琢

劇中歌プロデュース：Night Tempo

アニメーションプロデューサー：石原直樹

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン

©新沢基栄／集英社・奇面組

