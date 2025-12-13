2025年のクリスマスプレゼントの人気は？園児向け・小学生向けのトップ7を紹介！

子どもや孫へ贈りたい、2025年のクリスマスプレゼントの人気商品は？

3800人以上が参加したアンケート結果に基づく「お子さんやお孫さんに贈りたいクリスマスおもちゃ2025」（※1）から、人気上位の玩具を紹介します。

未就学児にはアンパンマンが人気！

まずは、未就学児（5歳以下）向けのトップ7を紹介します。

1位「運動・知育・遊びもいっぱい！ GoGo！アンパンマンサイクリング」（セガ フェイブ）

2位「トミカ･プラレールブロック のりものブロックタウン ボックス」（タカラトミー）

3位「モ〜モ〜ミルク！コロッとたまご！ふれあいアンパンマン牧場」（アガツマ）

4位「シルバニアファミリー 妖精の森と魔法のお城」（エポック社）

5位「ドリームスイッチ ベーシックセット」（セガ フェイブ）

6位「おはしでつかんで★シューッとたけたよ！おしゃべりすいはんきと元気100ばいSP和食セット」（ジョイパレット）

7位「ちびっこバス タヨ 緊急出動センタープレイセット」（バンダイ）

1位にランクインしたのは、今年11月6日に発売された"テレビ連動型サイクリングトイ"です。ペダルを漕ぐ動きに合わせてテレビ画面のアニメーションが連動し、全12メニューの運動・知育遊びを楽しめます。ペダルを漕いだ分だけキャラクターが前に進む仕組みになっています。

テレビに接続しない時でも、本体から音が出る「サウンドプレイモード」も搭載しています。

商品の開発には、0〜15歳を対象としたフィットネススクールを開講しているフィットネスクラブ「ティップネス」が協力しています。天気や気温に左右されず、子どもの運動不足に役立ちそうですね。未就学児に根強い人気の「アンパンマン」を採用しているのも子どもウケがよさそうです。

メーカー希望小売価格は2万4200円。対象年齢は2歳以上（推奨年齢は2〜5歳）です。

※1：アンケートは、玩具業界誌「月刊トイジャーナル」が運営する玩具業界ポータルサイト「おもちゃ情報net.」特設ページで実施されました。今年の8月に結果が発表された「日本おもちゃ大賞2025」において、9つの部門において大賞、優秀賞を受賞した44点で、消費者はその中から1点を選んで投票しました。投票期間は10月31日から11月20日までで、3891名の投票がありました。

1位は大人にも人気のあのデジタルペット！

続いて、小学生（6歳以上）向けのトップ7を紹介します。

1位「Tamagotchi Paradise -Pink Land／Blue Water／Purple Sky」（バンダイ）

2位「コンパニオンロボット ポケとも」（シャープ）

4位「ぷにるんず サンリオキャラクターズ」（タカラトミー）

5位「ドリームスイッチ ベーシックセット」（セガ フェイブ）

6位「ちゅ〜るちょうだい！ぺろりーにゃ」（イワヤ）

7位「ポケモン スマホロトムSHAKE（シェイク）」（タカラトミー）

小学生向けの1位は、今年7月に発売され、大反響を呼んでいる「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」。好評につき発売当初から、全国的に品薄状態が続いています。メーカー希望小売価格は6380円。対象年齢は6歳以上です。

たまごっちパラダイスは、育てる環境やバリエーションが豊富なのが特徴です。3つのフィールド「りく」「みず」「そら」があり、それぞれの育成環境やお世話の仕方によって、12種族、50以上のたまごっちに成長します。さらに ブリードして遺伝することで、5万通り以上の多種多様な姿になります。

大人も楽しめる玩具のため、親子で一緒に遊べそうです。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）