¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤­¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡ÈÀÅ¤«¤Ê½¬´·¡É¤È30Âå¤ÎÅ¸Ë¾

³Ø¶È¤ÈÇÐÍ¥¶È¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤¿¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î°ì¸À
――2026Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
――10Âå¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»ä¤Ï£³Ç¯Á°¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È³ØÀ¸¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶É½¸½¤ÎÆ»¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÆü¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌò¤È¤·¤ÆÀ¸¤ÀÚ¤ë¤«¡¢¤è¤êÀÕÇ¤´¶¤òÈ¼¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìºîÉÊ°ìºîÉÊ¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ä¼«³Ð¤ÏÇ¯¡¹¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――³Ø¶È¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÂç³Ø¤ÏÀäÂÐ¤ËÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――³Ø¶È¤È·ÝÇ½³èÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢º£¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖË»¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£²Ë¤Ê¿Í¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÌòºî¤ê¤ä½àÈ÷¤Î»þ´Ö¤â¼«Ê¬¤ÇÇ±½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï³Ø¶È¤È¤ª»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¡×¤Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¡È¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¡É
¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¼ç±é¤Î°ì¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤¬12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Îø°¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¡È´³Êª½÷»Ò¹âÀ¸¡É¡¦À±Ìî°É»Ò(¤¢¤ó¤º)¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¶¯À©Åª¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¡Ö¥²ー¥à¡¦¥Á¥ç¥³¡¦Ç¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î´³Êª½÷»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾åÇòÀÐ¤À¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°É»Ò¤Ë¤Ï¼«¿È¤È¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
――°É»Ò¤È¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅÀ¤ä°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤â¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¤«¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ä±Ç²è¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À°É»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÎø¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»ä¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤À¤Ã¤¿¤éÅÓÃæ¤ÇÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£
――ºîÃæ¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤ÎÎø°¦±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤ÊÎø°¦ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ø¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º Îø¿Í¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¡Ù¡Ê1995Ç¯¸ø³«¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Ç¤¹¤Í¡£Îó¼Ö¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿£²¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¹ß¼Ö¤·¤Æ¡¢°ìÈÕ¤¸¤å¤¦³¹¤òÊâ¤¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Î£¹³ä°Ê¾å¤¬Âæ»ì¤È¤¤¤¦¡¢°µÅÝÅª¤Ê²ñÏÃ·à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£²¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÅ¯³Ø¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤·¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤È¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ë¡¢»þ´Ö¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
――±Ç²è¤ä²»³Ú¤¬¤ª¹¥¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ½¸½¤ä±éµ»¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£Âç¿Í¿ô¤À¤Èµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿ÍÈè¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç±Ç²è´Û¤ä·à¾ì¡¢µÊÃãÅ¹¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Õ¤È¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ä²¹ÅÙ´¶¤Ë·ë¹½¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤«¡£É½¸½¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤â±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×
10Âå¤Îº¢¤«¤é¡ØµÁÊì¤ÈÌ¼¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡Ù(2018Ç¯¡¿TBS·Ï)¤ä¡Ø£³Ç¯AÁÈ―º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹―¡Ù(2019Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢¾Íè¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åÇòÀÐ¡£25ºÐ¤Îº£¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
――¾¯¤·Àè¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÉ½¸½¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤â¤¦25ºÐ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È±ó¤¤Ì¤Íè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÄÃÕ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚÊý¤«¤é¤è¤¯¡Ö20Âå¤Ç¼«Ê¬¤¬¿¢¤¨¤¿¼ï¤¬¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È²ê¿á¤¯½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éº£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È£µÇ¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£¡¢¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤äºîÉ÷¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï³ØÀ¸Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤äÀìÌç¿¦¤Ê¤É¡¢¿¦¶È¤ò»ý¤ÄÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿¦¶È¤Î¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÊì¿Æ¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÎÌò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ìò¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡ÈÂç¿Í¤ÎÌò¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ²¼Ì¤´õ »£±Æ¡¿ÌðÅçÂÙÊå
¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿²¸ÅÄ´õ¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿Æ»Ã¼°¡Ì¤