LINE専門家が解説。通知トラブルの原因、見落としがちなトークルームの「スピーカーマーク」を要チェック
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、特定の相手からの通知が届かない場合の対処法を解説した。スマートフォン本体の設定だけでなく、見落としがちな「トークルームごと」の通知設定が原因である可能性を指摘している。
LINEの通知が来ない原因はさまざまだが、中でも「特定の相手からだけ通知が来ない」というケースでは、個別のトークルーム設定がオフになっていることが多いとひらい先生は語る。その確認方法は非常に簡単だという。
まず、通知が来ない相手とのトークルームを開き、画面右上の「三本線」のメニューアイコンをタップする。次に、画面左上に表示される「スピーカーマーク」の状態を確認する。このスピーカーマークに斜線が入っている場合、そのトークルームの通知はオフの状態になっていると氏は説明した。この状態では、相手からメッセージが届いても通知はされないため、アイコンをタップして斜線を消し、「通知オン」にする必要がある。
また、トークルームの一覧画面でも、通知がオフになっている相手の名前の横には、スピーカーマークに斜線が入ったアイコンが表示されるという。このアイコンが、通知が来ない原因を特定する重要な手がかりとなる。
特定の相手からの大切な連絡を見逃さないためにも、通知が来ないと感じたら、まずはこのトークルームごとの設定を確認してみてはいかがだろうか。
