¤·¤Ê¤³¡ßABC¥Þー¥È¤Î¿·ºî¡ª¡È¸÷¤Ã¤Æ¤«¤¬¤ä¤¯¡É475¥¹¥Ëー¥«ー♡12/20È¯Çä
¸¶½É·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡È¤·¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡É¤È¡¢ABC¥Þー¥È¤Î¥¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNUOVOgirl¡×¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü♡12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¸÷¤Ã¤Æ¤«¤¬¤ä¤¯¡ª475¥¹¥Ëー¥«ー♡¡×¤Ï¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¸÷¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×»ÅÍÍ¤ä¡¢º½¤Î¾å¤ËÂÀ×¤¬Éâ¤«¤Ö¥í¥´¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ê¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Î¼Ì¥á²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¡£
¤·¤Ê¤³¥ïー¥ë¥ÉËþºÜ¤Î¡È¸÷¤ë475¥¹¥Ëー¥«ー♡¡É
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö475¡ßNUOVOgirl¡×¥³¥é¥Ü¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¤Ä¤ÞÀè¤«¤é¥½ー¥ë¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤³¥ïー¥ë¥É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿¶Æ°¤Ç¸÷¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥½ー¥ë¤ä¡¢º½¤Î¾å¤Ç¡ÖShinako¡×¥í¥´¤¬ÂÀ×¤Ë¤Ê¤ë¥í¥´¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤È¤¤á¤¯¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ãー¥à¤ä¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤â¥í¥´¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£²Á³Ê¤Ï7,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ñー¥×¥ë¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§Å¸³«¡£
²½¾ÑÈ¢¤â¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Ç¡¢³«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿´¤¬ÃÆ¤à°ìÂ¤Ç¤¹¡£
BAMBI WATER¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¤¬³ÚÅ·Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¡ª¼ÂÎÏÇÉ¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é
Á´¹ñ150Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¡õÆÃÊÌÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü
È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï10»þ¤«¤é¡¢Å¹ÊÞ¤Ï³ÆÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎABC¥Þー¥ÈÌó150Å¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶½ÉÅ¹¤ä¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍÅ¹¤Ê¤É°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ê¤³¥ïー¥ë¥ÉÁ´³«¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¢ö
Å¹Æ¬¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¼ïÎà1Â¤Þ¤Ç¡¢ÊÖÉÊ¸ò´¹¤ÏÉÔÎÉÉÊ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡ª¼Ì¥á²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃêÁª¤Ç¤´¾·ÂÔ♡
È¯ÇäµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸÷¤Ã¤Æ¤«¤¬¤ä¤¯¡ª475¥¹¥Ëー¥«ー♡¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100ÁÈ¤ò¡È¤·¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¥á²ñ¡É¤Ë¤´¾·ÂÔ¡£1ÁÈºÇÂç5Ì¾¤Þ¤Ç»£±Æ²ÄÇ½¤Ç¡¢±þÊç¤Ï1Â¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¸ý¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥áー¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»£±Æ²ñ¤ÏÅÔÆâË¿½ê¤Ç2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å¤Ë³«ºÅ¡£·¤¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Þ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ê¤³¡ßABC¥Þー¥È¤Ç¡¢Â¸µ¤«¤é¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¢ö
Í·¤Ó¿´¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¸÷¤Ã¤Æ¤«¤¬¤ä¤¯¡ª475¥¹¥Ëー¥«ー♡¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÂ¡£
Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¸÷¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¡¢¤·¤Ê¤³¥ïー¥ë¥É¤ò¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼Ì¥á²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¹ØÆþ¸å¤â³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
Á´¹ñ¤ÎABC¥Þー¥È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Åß¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¥¥åー¥È¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ♡