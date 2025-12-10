ËÉ±ÒÈñ2%Ã£À®Á°ÅÝ¤·¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜ²»
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï2025Ç¯10·î¡¢½°±¡¤Ë¤ª¤±¤ë½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢´ØÏ¢·ÐÈñ¤ò´Þ¤á¤¿ËÉ±ÒÈñ¤ò2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËGDPÈæ2%¤Ë¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç11·î29Æü¡¢³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤ÏËÉ±ÒÈñ¤Ë´ØÏ¢·ÐÈñ¤â´Þ¤á¤Æ1.1Ãû±ß¤ò·×¾å¤·¡¢GDPÈæ2%¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¤¿¤À¾è¤êµö¤µ¤Ì¡×¤Î¶¯¸¢»ÑÀª¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¯¸¢»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¡£12·î6Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÂç¿Ã¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç±éÀâ¤·¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¶á¤¯¸øÉ½¤¹¤ë¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡ÊNDS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÀïÎ¬¤Ç¤ÏÃæ¹ñÍÞ»ß¤äÆ±ÌÁ¹ñ¡¦Í§¹¥¹ñ¤Ë¤è¤ëÉéÃ´Áý¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤ä¤¿¤À¾è¤ê¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈËÉ±ÒÈñÁý³Û¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±ÒÈñ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Î±éÀâ¤Ç¤Ï¿ôÇ¯°ÊÆâ¤ËÂÐGDPÈæ5%¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤òÆüËÜ¤ò´Þ¤à´ØÏ¢½ô¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£5%¤Ï´ØÏ¢»Ù½Ð¤ò´Þ¤á¤¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¸½¹Ô´ð½à¤Ç¤¢¤ì¤Ð3.5%¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¸½¾õ¤Î2%¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤Ç¡¢»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤ÏÀïÎ¬¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¡¡¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÐÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¶ÛÄ¥²¼¤ÇÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÌÃÊÁ¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹»ØÉ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÅê»ñ¤Î¼´¡×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤Îµ¬ÌÏ¤À¤ÈÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¶¯²½¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤â¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Î¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏÉ÷¤ÎÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖÁë¤ò³«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜ²»¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂÇ¿Ç¡¦¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Åê»ñ²È¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤ÇÄ°®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£