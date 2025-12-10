【名探偵コナン・ワールド】 2026年1月30日～6月30日 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を、2026年1月30日から期間限定で開催する。

「ユニバーサル・クールジャパン 2026」は、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント。今回、本イベントで開催される「名探偵コナン・ワールド」の詳細が公開された。

今回開催となる「名探偵コナン・ワールド」では、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」と連動したストーリーが展開される究極のリアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕～」や、幼馴染の「新一」と「蘭」の在りし日の物語を楽しめる、“ミステリー×食×音楽”の新体験とも言える「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」、「平次」のバイクアクションを物語と疾走感で楽しめる「名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転～」という、3つの最新アトラクションを体験できる。

究極のリアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕プロローグ～」

期間：2026年1月30日～6月30日

場所：ステージ 18

アトラクション形式：リアル脱出ゲーム

「名探偵コナン」の世界で自らの足と頭脳を使って謎を解き進める、リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕プロローグ～」は、劇場版の最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（2026年4月10日公開予定）と連動する。

今回も、劇場版の前日譚となる完全オリジナル・ストーリーで展開。「江戸川コナン」、「毛利蘭」、「毛利小五郎」、そして劇場版での活躍にも期待が高まる女子高生探偵「世良真純」、神奈川県警の「萩原千速」、「横溝重悟」が登場する。事件に巻き込まれたゲストは、前代未聞の危機から生き残るために登場人物たちと連携し、目の前で繰り広げられるリアルな「世良」、「蘭」、「小五郎」たちの迫力のアクションが見られる。参加者は爆破を阻止するため施設内を巡り真犯人を突き止めていく。参加者全員が“人質”という緊迫感のなか、自分自身の選択が全員の運命を握る、緊迫感たっぷりの推理体験を楽しめる。

【ストーリー】

新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベントに招待されたあなた。会場には、コナンや小五郎、蘭、世良の姿も。しかし開始を待つ施設に届いたのは、驚愕の脅迫メールだった……！！ 「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する――」 施設は大混乱に陥り、大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚。さらに、参加者全員に配られた“あるモノ”にも起爆装置が仕掛けられ、1人でも逃げようとすれば、全員が爆発に巻き込まれてしまうというのだ！！ さあ、あなたを含む参加者全員が人質となった緊迫感MAXの危機を切り抜け、ドローン攻撃を阻止、真犯人を暴くことができるか！？

【「名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕プロローグ～」チケット情報】

チケット価格：3,200円～（1名）

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売開始：12月11日12時～

販売場所：ローソンチケット（WEB のみ）、JTB

販売開始：12月18日12時～

【「名探偵コナン・アトラクションスペシャル」チケット情報】

「名探偵コナン」の3つのアトラクションを満喫できるスペシャルチケット

チケット価格：6,400円～（1名）

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売開始：2026年1月13日12時～

販売対象期間：入場日2026年2月22日～6月30日

対象アトラクション：名探偵コナン・ザ・エスケープ ～ハイウェイへの序幕プロローグ～、名探偵コナン×ストーリー・ライド～激走の自動運転オートドライブ～、名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ～星空の宝石ジュエル～

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含まれません

※開催日およびチケットに関する詳細は公式WEBサイトをご確認ください

□「名探偵コナン・ワールド」のページ

推理ライブ・レストラン「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」

開催期間：2026年1月30日～5月31日

開催場所：ロンバーズ・ランディング

アトラクション形式：エンターテイメント・レストラン

所要時間：各回約80分、入替制

「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」が、本格的な生歌でパワーアップ。“ミステリー×食×音楽”の新体験が登場する。

今回はリアルな「名探偵コナン」の世界に入り込み、目の前に登場する、在りし日の「新一」と「蘭」のやり取りに胸が高鳴るオリジナル・ストーリーで展開。ゲストは、「新一」や「蘭」と協力しながら、真犯人の思惑を打ち砕き、事件を解決に導いていく。「新一」による推理や、ステージ上で披露される生歌、臨場感あふれるアクションが交差する極上のミステリー体験を味わえる。

【ストーリー】

これは、“江戸川コナン”が誕生する、少し前の物語。ある日、生ライブが名物の高級レストラン「デラ・ディーヴァ」を新一とともに訪れていた蘭。その日は、昔覆面バンドで人気を馳せたという、歌姫・ルルによるスペシャルパフォーマンスが行われたのだが…。突如、レストランに異変が発生！？歌姫の身に着けていたブローチが、忽然と消えてしまったのだ！一体誰が？ 何のために？ レストランに居合わせたあなたは、新一や蘭と協力しながら捜査を進めることに。様々な思いが交錯する“ブローチ”を無事見つけ出し、犯人を突き止めろ！

メニュー

デラ・ディーバ・スペシャルコース（肉）

デラ・ディーバ・スペシャルコース（魚）

デラ・ディーバ・キッズコース※12歳までの子ども向け。12歳でも小学生の場合はキッズコースになる

ドリンク

【スペシャルドリンク＆コースターセット】

（左から）江戸川コナン レモン・ホワイトウォーター、工藤新一 アップル＆ライムモヒート、毛利蘭 ストロベリーソーダ、鈴木園子 オレンジ＆マンゴーソーダ

ドリンク1杯にスペシャルコースターが1つ付く（コースターは8種からランダムに配布）

フォト・グッズ

名探偵コナン・ミステリー・レストラン・フォト

専属カメラマンがスタンバイ。レストランに登場する新一や蘭たちと撮影したとっておきの1枚が手に入る。選べる特典写真付き。

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

名探偵コナン・テーブルナプキン

光沢感あるブルー×コナンのシルエット刺繍がクールなナプキンが登場。ミステリー・レストランに参加した記念に持ち帰れる。

※WEBチケットストアでは、「名探偵コナン・テーブルナプキン」のみの購入はできません

※「名探偵コナン・テーブルナプキン」は、「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」のチケットご購入時に限り、事前にお申込み可能です。後日追加でのご購入はできませんので、ご希望の方はチケット購入時にお申し込みください。なお、在庫がある場合に限り、当日販売を行なうことがあります

※当日レストランでお渡しします

※販売数には限りがあります。各開催回の販売数に達した場合、販売終了となります

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります

品切れの際はご容赦ください

【名探偵コナン・ミステリー・レストラン チケット情報】

・チケット価格：大人［12歳以上］：7,000円、子ども［4～11歳］：2,600円

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売情報：先行販売（「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」を持っている人限定）、抽選販売、一般販売が行なわれる。

先行販売：対象となるグランロイヤル購入締切 12月7日23時59分まで

販売期間 12月12日12時～12月14日23時59分

抽選販売 2026年1～3月開催分

応募受付 12月15日12時～12月17日23時59分

当選発表 2026年1月7日15時～

販売期間 2026年1月8日12時～1月10日23時59分

抽選販売4～5月開催分

応募受付 2026年2月9日12時～2月11日23時59分

当選発表 2026年3月4日15時～

販売期間 2026年3月5日12時～3月7日23時59分

一般販売1～3月開催分

販売期間 2026年1月15日12時～

一般販売 4～5月開催分

販売期間 2026年3月10日12時～

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを参照ください（順次公開）

□「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」のページ

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含まれません

※対象となる「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」の購入期限は終了しております

スリル満点の絶叫ライド「名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動オート運転ドライブ～」

期間：2026年1月30日～6月30日

※メンテナンスのため、2026年2月2日～2月21日の期間は休止

場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式：ストーリー・ライド

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～」では体験できない

「名探偵コナン×ストーリー・ライド ～激走の自動運転オートドライブ」は、「コナン」と「少年探偵団」、西の名探偵「服部平次」が登場するオリジナル・ストーリーで展開。本アトラクションは、パーク上空を高速で駆け抜ける爽快なコースターに乗りながら、自動運転車が大暴走する“絶体絶命のピンチ”を「コナン」、「平次」とくぐり抜けるハラハラドキドキを体験できる。物語に入り込み、「少年探偵団」のコミカルなやり取りを隣で楽しみ、「平次」のバイクアクションを生身で体感する、ここにしかないスリルや興奮の体験を味わえる。

【ストーリー】

鈴木財閥主催のスマートモビリティ体験会で、システムトラブルが発生！ コナンや少年探偵団の面々と乗り込んだ自動運転車が大暴走、大パニックの中現れたのは……服部平次だった！！ 平次のバイクアクションや少年探偵団のコミカルなやり取り、スリル満点ライド×ストーリーがシンクロした、臨場感あふれる体験に大絶叫！ さあ、絶体絶命のピンチを、コナンと平次とともに乗り越えろ！

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

書・紫舟

原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)

(C) 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C) SCRAP All Rights Reserved.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.