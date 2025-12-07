激ヤバ進行のSixTONES京本大我に小手伸也がお説教!?新企画「エガケル･ド･ダヴィンチ」では衝撃の問題作が

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月7日時放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）に、ムロツヨシ、小手伸也、新木優子が登場する。

■ムロツヨシ、小手伸也、新木優子がSixTONESとの意外な関係を告白

オープニングトークでは、ゲスト3人がSixTONESとの意外な関係を告白。SixTONESと初共演のムロはジェシーに嫉妬!? ジェシー主演のミュージカルを「怖くて観に行けなかった」と明かす。

新木は、土曜ドラマ『良いこと悪いこと』で共演中の森本慎太郎から撮影現場での天然エピソードを暴露されて赤面。小手は京本大我とふたりで「世界でいちばん意味のわからないインスタライブをやった」と“禁断の過去”を明かして一同の爆笑をさらう。

■進行役初挑戦の京本大我が大暴走

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの生姜焼きを獲得できるが、最後まで残ったひとりだけご褒美はなし。

最初から超ハイテンションで飛ばしまくる進行役初挑戦の京本は、みんなのボケを拾わなかったり、そうかと思えばムチャぶりしたり。そんな制御不能な激ヤバ進行にスタジオは大混乱。ついには小手の堪忍袋の緒が切れて「豚肉は焼け！」とお説教する。

肝心のダジャレ対決は「テレビで観ていて一度も答えられたことがない」と言うムロがSixTONESよりも先に答えをひらめいて歓喜の雄たけび。小手と新木も大健闘を見せるなか、逆にSixTONESは大苦戦。早押しで負け続ける高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）、みんなのアシスト役に回ってしまう森本…。最後まで残ってしまうのはいったい誰なのか。

問題VTRには、アタック西本（ジェラードン）、蛙亭、ジョイマン、タイムマシーン3号、東京ホテイソンが登場する。

■新企画のお絵描きゲームでムロツヨシが逆ギレ

進化を続けるAI。今や言葉を入力するだけで瞬時に絵で表現することが可能に。そんなAIでも表すことが困難な言葉を絵で伝える新感覚お絵描きゲーム「エガケル・ド・ダヴィンチ」にみんなで挑戦。

AIでも描けない言葉を代表者3人でお絵描きし、他のメンバーは3人の絵からお題の言葉を予想し、誰かひとりでも正解できればクリアとなる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

問題は全4問。1問目は、ムロ画伯、松村画伯、高地画伯の3人でお絵描きに挑戦。まずは参考として、お題をもとにAIが描いた絵が登場。しかし、「何これ！」「まったくわからない！」と一同チンプンカンプン。

そして、描く絵のお題を伝えられた3人は、まったく想像していなかったお題の内容に「は～!?」と頭を抱える。悩みながらもまずまずの画力を見せる松村と高地だったが、ムロがスタジオ騒然の問題作を発表して…。

続く2問目は絵が好きな新木画伯、クセ強のジェシー画伯、アートセンスのある田中樹画伯。3問目は画力に自信のある京本画伯、小手画伯、森本画伯がお絵描きに挑戦。小手の圧倒的な画力に新木も「上手！」と大絶賛する。

そして最終問題はゲスト3人でお絵描き。またまた小手と新木の足を引っ張るムロは「君たちの思考が悪い！」とSixTONESに逆ギレ。はたしてみんなで全問正解して豪華しゃぶしゃぶセットをゲットできるのか。

初対面なのにもう仲良しに!? 豪華俳優トリオとSixTONESが大騒ぎの『Golden SixTONES』は、12月7日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

12/07（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹） ゲスト：ムロツヨシ、小手伸也、新木優子

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

