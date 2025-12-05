ºÇ¶¯¥Ç¥å¥ª·ÁÀ®¤Ê¤ë¤«¡©¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Î³ÍÆÀ¤òÍ×ÀÁ
¡¡´üÃæ¤ÎÅß¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼¡¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Þ¤¿1¿Í¡¢¥êー¥°¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤¬¥È¥ìー¥É¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü³ÍÆÀ¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤â¤·¤³¤Î¥ªー¥Àー¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥êー¥°¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¥Ç¥å¥ª¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬¸½½êÂ°¤Î¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ê¥éー¥É¤ÎÉüµ¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü [¼Ì¿¿] = Getty Images
¡ØESPN¡Ù¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥Ûー¥¹¥Èµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬º£²Æ¤Ë¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¤òÅÅ·â²ò¸Û¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µåÃÄ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬Îä¶ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÎ¾Êý¤Ë¼ºË¾¤·¡¢¥ê¥éー¥É¤Î¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¸å¤ËºÆ¤ÓÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤«¤éÄ¾¶á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹´ØÏ¢¤ÎÊ¸¸À¤ä¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ìー¥É²±Â¬¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÇØÈÖ¹æ77¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØFOX 32 Chicago¡Ù¤Î¥ëー¡¦¥«¥Í¥ê¥¹µ¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¥ä¥Ë¥¹¤¬¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¤òÎ¥¤ì¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆþ¼ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¥·ー¥º¥óMVP¤Ç¤¢¤ë¥®¥ê¥·¥ã¤Î²ø¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¶¯¥Ç¥å¥ª·ëÀ®¤Ë¸þ¤±Æ°¤»Ï¤á¤¿¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á [¼Ì¿¿] = Getty Images
¡¡¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç¤Î2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Ç¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¸ÅÁã¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼«¿È¤Î¥È¥ìー¥É¤¬¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï35.3ÆÀÅÀ8.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8.9¥¢¥·¥¹¥È¡£ÆÀÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨60.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー»îÅê¿ô11.9ËÜ¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢MVPµé¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¸Ä¿ÍµÏ¿°Ê¾å¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Áー¥à¤ÎÍ¥¾¡³ÎÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤Î¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤Ë¤¢¤ê¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÌ¤Íè¤½¤Î¤â¤Î¡£¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¥èー¥í¥Ã¥Ñ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë9ÅÙ¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤È¤Î¶¦Æ®¹½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤Î²ø¿Í³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¡ÉÂå½þ¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë2¿Í [¼Ì¿¿] = Getty Images
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¤â¤·¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂå½þ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤Þ¤¿¤ÏÈ¬Â¼ÎÝ¤Îº¹¤·½Ð¤·¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¤ä¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¾å°ÌÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤âÉ¬¿Ü¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ç¥å¥ª¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð»Ë¾åºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÊý¿Ë¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤¦¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥ÜÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤âÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤â¸«ÊÖ¤ê¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Â¾¤Î¸õÊä¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¤â¤·¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬Âç¤¤ÊÂå½þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü³ÍÆÀ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È²¦Ä«¸õÊä¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤È¤¤¤¦ÆóËç´ÇÈÄ¤Ë¡¢¥·¥åー¥ÈÎÏ¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥íー¥ë¥×¥ìー¥äー¤ò¼þ°Ï¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥¨¥êー¥È¥í¥¹¥¿ー¤¬´°À®¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Îµî½¢¤¬¥êー¥°ºÇÂç¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÇÈÌæ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Ê¸=Meiji
¡ÚÆ°²è¡Û°ú¤¯¼ê¿ôÂ¿¤Ê¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー30Áª