この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「セサミストリートマーケット」の関西初出店となる同店。約100坪の店内には400種類以上のアイテムをそろえ、47席を有するカフェテリアも併設する。キャラクターがトラ姿や法被姿になれるコスチューム、ピンバッジ、バンダナ、ステッカーなど、大阪ならではのモチーフを取り入れた阪神店限定アイテムも販売する。

カフェエリア（イートイン）は、12月3日のオープンから2026年1月12日までの期間、完全予約制で営業。12月8日からは、現在豊洲店限定で展開する人気メニュー「アメリカンワッフル」のミニサイズ版「アメリカンミニワッフル」（4個入り980円、テイクアウト限定）を先行発売する。

初日は、開店前にオープニングセレモニーが行われ、セサミストリートのキャラクター5体（エルモ、クッキーモンスター、アビー、アーニー、バート）と阪神タイガースの湯浅京己選手が登場した。

営業時間は10時～20時。

