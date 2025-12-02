自身の学歴詐称疑惑が発覚し、静岡県伊東市の市長を失職した田久保眞紀氏。2度の不信任決議案を経て、そのポストから退いた田久保氏だが、11月19日には12月14日に投開票を予定している伊東市長選挙に出馬することを表明している。

【写真】デートなう動画？MV風の『負けないで』を公開した田久保氏

『負けないで』by Maki Takubo

田久保氏を含め、市長選にはすでに9名が出馬表明をしており、“混戦”になることが予想されているが、そんな中、11月30日に田久保氏は自身のインスタグラムを更新。《いつも ともに うえをむく》と綴り、縦読みで“いとう”のメッセージを記した。

「田久保さんは自身のイメージカラーとなりつつある、紫のパーカー姿で伊東市の名所『一碧湖』『城ヶ崎海岸・門脇吊り橋』『大室山さくらの里』『伊東市役所』『八幡野港』の5か所を巡る様子を動画で公開。BGMはZARDの大ヒット曲『負けないで』が使用されていました」（全国紙政治部記者、以下同）

投稿文の下部には、《C 負けないで 【オリジナルアーティスト:ZARD】 カラオケガイド無し》と記されており、動画内で『負けないで』を歌っているのは、田久保氏本人だと思われているという。

「投稿文には『This song is by Maki Takubo』とも記されているのです。おそらく『負けないで』のカラオケに自身の歌声を乗せたものを使用しているのだと思います。

田久保さんは市長選の再出馬にあたり、自分の強みを聞かれた際に、“メンタルの強さ”と回答しています。本投稿からもメンタルの強さが滲み出ている気がしますね。動画では、助手席から田久保さんが運転する様子を映しているシーンなどもあり、“デート風”のような一幕もありました」

例のごとく、田久保氏の投稿に対しては、《ここまで痛々しい人も久しぶりに見る》《これだけ悪目立ちしてるからワンチャンいけると思っている所が笑える》など、ネット上では批判のコメントが多く寄せられている。

「自分自身に“負けないで”と言い聞かせているのかもしれませんが、“市長”という立場である以上、市民の意見は聞いてもらいたいですし、2度の不信任決議案は1回目は全会一致。2回目は反対1人、賛成19人の賛成多数という結果に終わっています。

市議会だけでなく、市民との信頼関係は崩壊しているでしょう。たしかに、全国的に見て、田久保さんの知名度自体は上がっていますが、それは“悪い意味”でのこと。市民との信頼回復なしでは、再び市長に返り咲くことはないでしょうね」

“負けないで”と田久保氏を鼓舞する市民は何人いるのだろうか――。