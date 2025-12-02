ガチャ「トムとジェリー “ジェリーとタフィーがいるお家”フィギュア」12月中旬発売「余裕の表情のジェリー」など全4種がラインナップ
【トムとジェリー “ジェリーとタフィーがいるお家”フィギュア】 12月中旬 発売予定 価格：1回400円
【トムとジェリー “ジェリーとタフィーがいるお家”フィギュア】
TOM AND JERRY and all related characters and elements
「余裕の表情のジェリー」イメージ
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー “ジェリーとタフィーがいるお家”フィギュア」を12月中旬に発売する。価格は1回400円。
本商品は、部屋の壁に立てかけるだけで、トムとジェリーの世界に入り込んだような気分になれるフィギュア。ジェリーは、トムを挑発したり、扉にぶつかったり、中でくつろぐ様子が見られる3種、タフィーは、トムに隅まで追い詰められておびえる姿がそれぞれ再現されている。【ラインナップ】
余裕の表情のジェリー
お家でくつろぐジェリー
扉に激突したジェリー
追い込まれたタフィー
【トムとジェリー “ジェリーとタフィーがいるお家”フィギュア】
サイズ：本体 約50mm
材質：本体 PVC
TOM AND JERRY and all related characters and elements
(C)&TM Turner Entertainment Co. WB SHIELD: (C)&TM WBEI. (s25)