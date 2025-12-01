目黒蓮が“午後の紅茶”のロゴになって登場!?限定デザインタンブラープレゼントキャンペーン開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮をモチーフにした“午後の紅茶”限定デザインタンブラーが当たる「冬の、あったかタンブラープレゼントキャンペーン」が、12月1日から12月25日まで期間限定で開催される。

■目黒蓮「アンナ・マリア夫人」のロゴ風に

対象となる“キリン 午後の紅茶”のペットボトル商品を5本購入し応募すると、抽選で合計3,000名に、目黒をモチーフに“午後の紅茶”ロゴが施された、この冬限定デザインの特別なオリジナルタンブラー「冬の、あったかタンブラー」が届けられる。

「冬の、あったかタンブラー」は、“午後の紅茶”のホット商品（※「キリン 午後の紅茶 ミルクティー ホット＆コールド 280ミリリットル ペットボトル」は対象外）に数本に1本の確率で登場するマフラーを巻いた「アンナ・マリア夫人」のロゴ風に、ブランドキャラクターである目黒を描き起こしたオリジナルデザインとなっている。

タンブラーの色合いは、冬の雪景色を思わせる美しいホワイトカラーで統一。日常のティータイムはもちろん、ホリデーシーズンの様々なシーンで気分を華やかに演出する。

ここでしか手に入らない目黒蓮ロゴ入りのオリジナルタンブラー「冬の、あったかタンブラー」と温かい“午後の紅茶”で、この冬だけの特別な午後のひと時を楽しもう。詳しくはキャンペーンサイトまで。

