±ÊÌî²ê°ê¤ÎàÂç¹¥Êªá¤ËÂÎ©Íü²Ö¤¬ÄËÎõ°ì¸À¡ÖËãíåÅò¤Î¤»¤¤¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂÎ©Íü²Ö¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£±ÊÌî²ê°ê¤ËÄËÎõ¤Ê°ì¸À¤òÍá¤Ó¤»¡¢£Í£Ã¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯¤Î¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È£³£°¸ì¤òÆÃ½¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖËãíåÅò¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö±ÊÌî¤ÏËãíåÅò¤¬Âç¹¥Êª¤Ç¡¢£±Æü£³¿©¤ÎÆü¤â¤¢¤ê¡ØÆüËÜ¤Ç»ä¤¬°ìÈÖ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ë¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡££±Æü£³¿©¡¢±ÊÌî²ê°ê¤¬¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡×¤È¥¥ç¥È¥ó¡£¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥²¥¹¥È¿Ø¤Ë½èÍý¤òà´ÝÅê¤²á¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤¬¡ÖÍü²Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¡©¡×¤ÈÂÎ©¤Ëà¥à¥Á¥ã¤Ö¤êá¡£
¡¡¹âÅÄ¤«¤é¤â¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿ÂÎ©¤Ï¡Ö¤¢¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤Þ¤¢¡¢ËãíåÅò¤Î¤»¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¥É¥Ã¥¥êÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ê¤Î¤Ïµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡Ä¡×¤È´é¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£ÂÎ©¤Ï¡Ö£²¿Í¤Î°µ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÎä¤ä´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤«¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¸À¤¨¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£