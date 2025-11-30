Image: Amazon

かっこよ！ってのも大事だよ。

選択肢が多すぎて「これだ！」がなかなか見つからないイヤホン選び。価格の幅も広ければ、音質、機能、デザインもさまざまで、本当に今はイヤホン選びに苦戦します…。

でもその中で、思わず一目惚れしちゃたのがJBL。

JBL TOUR PRO 2 20,980円

JBLの「JBL TOUR PRO 2」です。

ケースにタッチディスプレイがついていて、ここでさまざまな情報が管理、操作できるという、ガジェガジェしさのカタマリ。

しかも、これ元値3万3000円するのですが、58％オフで1万3980円ですからね！ 今では新型のPRO 3出ているので、型落ちといえばそうなのですが、この鬼値引きっぷりは歓迎マン。

型落ちとはいえハイエンド

Image: Amazon

スペックとしては、大型の10mmドライバーを採用。

もちろんノイズキャンセリング対応ですし、AIアシスタントの呼び出し機能も対応しています。お手頃価格とはいえ、以前のフラッグシップモデルですから、JBLのサウンドや音楽体験への作り込みは期待していいかな！って。

さぁ、あとは買うだけだ。

Source: Amazon