±ÉÍÜ»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¤»¤¤¤í¥ì¥·¥Ô¤¬ÏÃÂê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥µ¥ä¤µ¤ó¡£1Æü1¿©¤ò¤»¤¤¤íÎÁÍý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢1¤«·î¤Ç¡Ý4kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤Î¤»¤¤¤íÎÁÍý¤Ï¡¢Æù¤Ê¤É¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê»é¤òÍî¤È¤·ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¾ø¤¹¤³¤È¤Ç¿©ºà¤Î¤«¤µ¤¬¸º¤ê¡¢ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡ª
¤½¤ó¤Ê¥µ¥ä¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤»¤¤¤í¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£¿©ºà¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤»¤¤¤í¤ËµÍ¤á¡¢¾ø¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥×¥í¥»¥¹¤À¤«¤é¡¢¤»¤¤¤í½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢£»é¿È¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ò¥ìÆù¤Ç»é¼Á¤ò¥À¥¦¥ó¡ª
ÆÚ¥Ò¥ìÆù¤Î¥ë¡¼¥í¡¼¥Ï¥ó
¡ü ¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯ ¡á ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò½½Ê¬´Þ¤à
¡ü Âå¼Õ UP¡á ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤ò¹â¤á¤ë±ÉÍÜÁÇ¡¢À®Ê¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤à
¢£ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¥Ò¥ì¥Ö¥í¥Ã¥¯Æù ¡Ä 100g
¤¿¤±¤Î¤³¿å¼Ñ¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë ¡Ä 70g
¥Á¥ó¥²¥óºÚ ¡Ä1/2³ô
Íñ ¡Ä 1¸Ä
£Á¼ò¡Ä ¾®¤µ¤¸1
¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä Âç¤µ¤¸1
¡¡¥·¥ç¥¦¥¬¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡Ä ¾®¤µ¤¸1
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
¤´¤Ï¤ó¡Ä ÃãÏÒ¤Ë·Ú¤¯1ÇÕÊ¬¡Ê120g¡Ë
¢£¤Ä¤¯¤êÊý
½àÈ÷
¡¦ÆÚÆù¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤ÏÌó2Ñ¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Á¥ó¥²¥óºÚ¤ÏÍÕ¤ò1Ëç¤º¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¡£
µÍ¤á¤ë
¡¦¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò¹¤á¤ËÉß¤¡¢ÆÚÆù¡¢¤¿¤±¤Î¤³¡¢¥Á¥ó¥²¥óºÚ¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿A¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤±¡¢·Ú¤¯º®¤¼¤ë¡£¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤´¤Ï¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÍñ¤òÃÖ¤¯¡£
¾ø¤¹
¡¦10Ê¬¾ø¤¹¡£Íñ¤òÎä¿å¤Ë¼è¤ê¡¢¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ì¤ò¤à¤¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Ð§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤è¤¯嚙¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢ËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¡£
memo
»é¼Á¤¬Â¿¤¤ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥ìÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»é¼Á¤òÂçÉý¥«¥Ã¥È¡£¾ø¤·Íñ¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¯嚙¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤¿¤±¤Î¤³¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¬¥°¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¢£¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¤»¤¤¤í¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄ¾·Â24cm¡Ê1ÃÊ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¦ºàÎÁ¤Ï1¿ÍÊ¬¤Þ¤¿¤Ï2¿ÍÊ¬¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ø¤·»þ´Ö¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤Î¸ÄÂÎº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¾ø¤·¾å¤¬¤ê»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÝ¶ú¤Ê¤É¤ò»É¤·¤Æ¤ß¤ÆÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ë¿ôÊ¬¾ø¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤»¤¤¤íÆâ¤Î¾øµ¤¤Ï¹â²¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤Ï¾øµ¤¤ò±üÂ¦¤ËÆ¨¤¬¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Ð½ý¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²Ð²Ã¸º¤Ï¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»È¤¤¤Îµ¡´ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾®¤µ¤¸¤Ï5mL¡¢Âç¤µ¤¸¤Ï15mL¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡×¤Ï¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤ÀÎÌ¡¢¡Ö¾¯¡¹¡×¤Ï¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤ÀÎÌ¡¢¡ÖÅ¬ÎÌ¡×¤ÏÎÁÍý¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¦º½Åü¤Ï¤¤Óº½Åü¡¢Æ¦Æý¤ÏÌµÄ´À°Æ¦Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Óº½Åü¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾åÇòÅü¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£±ö¹í¤Ï»ÔÈÎÉÊ¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¡¦¤´¤Ï¤ó¤ÏÎä¤ä¤´¤Ï¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
