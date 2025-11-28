この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が経営者の本質を問う！『こんな経営者では組織が衰退する…マネジメントの質の高め方をアチーブメント株式会社の青木社長に解説していただきます！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が『こんな経営者では組織が衰退する…マネジメントの質の高め方をアチーブメント株式会社の青木社長に解説していただきます！』と題した動画を公開した。ゲストにアチーブメントグループCEOの青木仁志氏を迎え、社員の主体性喪失という現代的課題に対する経営者の責務を論じている。



菅原氏は冒頭で、与えられた業務を最低限こなすだけという若年層の働き方が広がっている現状を提起した。これに対し青木氏は心理学的観点から「遊びには強制がなく、勉強には強制がある」という対比を示し、仕事が楽しくない根本原因は報酬目的や時間消化型の労働観にあると分析した。青木氏は「経営者の腕は仕事を社員に楽しくさせること」と述べ、仕事そのものをゲーム化する発想の重要性を強調した。



青木氏の会社では全社員が人生に明確な目的と目標を持つよう指導されており、会社が自己実現の舞台として機能する仕組みが構築されている。精神的報酬と経済的報酬を自らの努力で獲得できる実力主義の体制が、社員の主体性を引き出す基盤となっていると説明した。目標を持たない社員に対しては、身近な人を幸せにすることから始めるよう助言。



採用においては誠実さ、社会性、能力開発への意欲を重視する方針が語られた。青木氏は面接を経営者自身が関与すべき「結婚のような選択」と表現し、採用担当に優秀な人材を配置しなければ良い人材を逃すリスクが高まると警告した。



動画では働き方改革に対する懸念も表明された。労働時間短縮が法制化される一方で、より多く働きたいと望む社員の意欲を制約する側面があると指摘し、知的労働者には自由と自己責任に基づく挑戦の機会が必要だと論じた。



青木氏は精神的報酬が労働意欲の大半を占めるとの見解を示し、職場の人間関係や役割の明確化、優秀な先輩によるロールモデル効果が社員の成長を促進する要因として挙げた。経営者は社員を利益創出の手段として扱うのではなく、自己実現を支える存在として向き合うべきだとの信念が一貫して語られている。



今回の動画は、社員の主体性喪失に悩む経営者にとって、組織文化と人材育成の本質を問い直す内容である。