文庫もA4も、雑貨も小物もお任せ。1台でまるごとすべて収納できる本棚【萩原】の本棚がAmazonに登場中‼
高さも奥行も、しっかり設計で安心。収納力に優れた【萩原】の本棚がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
萩原の本棚は、1センチメートル刻みで高さ調整できる可動棚を備え、文庫本から大判コミック、A4ファイルまで幅広いサイズの収納が可能。下段には奥行約26センチメートルのスペースと引き出し付き収納を設け、書類や日用品、学用品まですっきり片付く。
棚板は40段階で高さ調節できるうえ、取り外して広々と使うこともでき、雑貨のディスプレイにも最適。コミックなら最大230冊収納できる設計で、前後2列に並べれば収納力もアップ。子ども部屋用としても使いやすく、鍵盤ハーモニカなどの学用品も無理なく収められる。
ネジ穴隠しシールや横揺れ防止パーツなど細部まで丁寧に設計され、背面まで化粧板を施すことで見た目の美しさも兼ね備えている。
多彩な機能と収納力を備えたこのブックラックは、整った空間づくりに貢献してくれる頼れる存在だ。
