「全粒粉であっても必ずしも健康的とは言えない」発言に波紋！おすすめの最強パン材料とは？

YouTube動画「健康を気にするなら、この材料のパンを食べてください！美容・健康・筋トレ…最強の材料！」にて、健康パンの専門家・むらまつさきさんが、健康を意識する人々のために理想的なパンの材料について語った。



むらまつさんは動画冒頭から「ダイエットしている方、筋肉つけたい方、使わない手はない」と熱く語り、パン作りで使う粉類の選び方について詳しく解説した。昨今人気の米粉についても触れ「米粉であれ小麦粉であれ、糖質量はそこまで変わらない」として、血糖値の上がり方に大きな差はないと冷静に指摘。注目しているのは「私が今ハマっているのが大豆の粉です」と大豆粉を強く推した。



むらまつさんが大豆粉を勧める理由は、焼き上がりの食感や味わい。「大豆の粉を使ってパンを作ると、味とか風味とか、ふんわり加減が米粉パンとは全然違ってくるんです。なんと小麦パンに近づくんですね」とし、焼き色にも優れることを説明。特に「タンパク質豊富で糖質量が抑えられているので、ダイエットしている方とか、筋肉つけたい方…使わない手はない」と力説した。



続いて全粒粉については「全粒粉であっても健康的とは必ずしも言えない」という見方を示し、「全粒粉は皮も丸ごと粉にしたものなので栄養価が高いですが、消化の負担からお腹が張ったり、胃もたれの原因になることもある」と懸念を示す。「健康か健康じゃないかって言ったら、今のグルテンフリーの流行の波に乗るのであれば、健康ではない部類にどうしても入ってしまうんです」とバッサリ切った。



また、「ふすま粉」については「健康的な粉として、グルテンフリーでもあるので使っていける」としつつも、「味に苦味とか渋みっていうのが出やすい」ため、他の粉とブレンドしながら少量ずつ加えることを勧めた。「出来上がったパンも美味しく仕上がりやすいので、ぜひ挑戦してみていただきたい」と、視聴者へ前向きな提案を送った。



動画終盤では「ふすま粉を使うと健康的なパンっていうのはできますので、ぜひ挑戦してみていただきたいなと思います」とまとめ、健康志向のパン作りに興味がある人へアドバイスとエールを送った内容となっている。