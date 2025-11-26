&TEAM EJ¤ÎÄ¹¿È¡Ê184¥»¥ó¥Á¡ËºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öµ¬³Ê³°¤Î¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂ¤Ê¤¬¤Ã¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¡£¡ØGQ KOREA¡Ù¤ËÅÐ¾ì
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¥êー¥Àー¡¦EJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ»¨»ï¡ØGQ KOREA¡Ù12·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①&TEAM EJ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È②③¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ»¤Ã¤¿&TEAM EJ
&TEAM¤È¡ØGQ KOREA¡Ù¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢5Ëç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£1¡¢2ËçÌÜ¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÐÊ¤àEJ¤òÂª¤¨¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢184¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤¬Â¸Ê¬¤ËºÝÎ©¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤ÏÁÇÈ©¤Ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¥¹ー¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥¹¥È¥ìー¥È¤ÎÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÆ¬¿È¥ä¥Ð¥£～¡×¡Ö¥»¥¯¥·ー¥¸¥å¥¸¥å¤À¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ±Êµ×ÊÝÂ¸·èÄê¡×¡Öµ¬³Ê³°¤Î¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤Ã¤Ã¤Ã¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂ¤Ê¤¬¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM EJ¤Ï¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤ÎMC¤ËÈ´Å§
¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¡¢IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎLEESEO¡Ê¥¤¥½¡Ë¡¢TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤ÎSHINYU¡Ê¥·¥ó¥æ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëEJ¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤ÏËè½µ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£