「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在でアクセルスペースホールディングス<402A.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



２５日の市場でアクセルＨＤが下落。同社は、小型衛星の設計や製造・打ち上げ・運用サービスなどを手掛けている。８月１３日に東証グロース市場に新規上場し、公開価格（３７５円）の２．０倍となる７５１円で初値をつけ２０日に１１４１円まで上昇した。その後は下げ基調となり今月２０日には５０１円まで売られた。第１四半期（６～８月）の連結純損益は１４億２２００万円の赤字だった。ただ、株価は高値から半値以下の水準まで値を下げたことから、値頃感も台頭しリバウンド期待も出ている様子だ。



