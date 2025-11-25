¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀºÌ©µ¡³£¡× ¸½Ìò¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ç¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥à¡¼¥º¡× ¼Â¼Ö¤Ç¤â¡ÈÆüËÜºÇÂ®¡É¡¢ºÇ¶¯e¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¼Ô¤ÎÀ¨ÏÓ¤¬ÏÃÂê
¡¡¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥âÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¸½Ìò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È¥³¡¼¥¹¾Ò²ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥²¡¼¥à¤âÊÌ³Ê¡ªÏÃÂê¤ÎÀ¨ÏÓ¥³¡¼¥¹¾Ò²ð¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂ®¤ò¶¥¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Î¥ì¡¼¥¹Á°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥ª¥ª¥à¥é¡¦¥Õ¥é¥¬¡Ê27¡Ë¤¬¡Ø¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡Ù¤ÇÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¥Õ¥é¥¬¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¡ØFIA¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ù¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£ºÇ¶¯¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Ìò¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà¤¬¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤À¡£¡Ö1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï290km/h¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿²òÀâ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»þÂ®300¥¥í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç´¶¤¸¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶³Ð¤â¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖS»ú¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï1¤Ä¤Ç¤â¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£S»ú¤¬Â®¤¤¼Ö¤ÏÎë¼¯¤ÇÂçÂÎÂ®¤¤¡×¤È¡¢Îë¼¯¹¶Î¬¤Î¥«¥®¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ïÀÐ¤Î»È¤¤Êý¤Þ¤Ç¼ÂÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤³¤Ê¤¹´°àú¤ÊÁö¹Ô¤Ë¡¢¼Â¶·¤ÎÅÄÃæÂçµ®¥¢¥Ê¤â¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀºÌ©µ¡³£¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È´¶Ã²¡£²òÀâ¤ÎÃæ»³Íº°ì»á¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÃý¤ê¤Ê¤¬¤éËÍ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¡Ö±ïÀÐ¤Î»È¤¤Êý¤¦¤Ã¤Þ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ì¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¡ÖÁª¼ê¤¬¥³¡¼¥¹¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥à¡¼¥º¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥¬¤Ï22Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè11Àï¤Ç½ª»Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÌî¿¬ÃÒµª¡Ê#16 TEAM MUGEN¡Ë¤òÄÉ¤¤Î©¤Æ¡¢2°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¡£¤µ¤é¤Ë23Æü¤ÎÂè10ÀïÂåÂØ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2025¡Ù/¡ÊC¡ËJRP¡Ë