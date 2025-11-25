¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û2026Ç¯Ê¡ÂÞ¤Î»öÁ°ÃêÁª¤ò¼õÉÕÃæ¡ª¿©ÉÊ¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÏÉ¬¸«¡Ô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÎÊ¡ÂÞ¤â¡Õ
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï¡¢2026Ç¯1·î½é½Ü¤«¤é¡¢¡Ö¿©ÉÊÊ¡ÂÞ¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¡×¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¿©ÉÊÊ¡ÂÞ¡×¤È¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¡×¤Ï¡¢11·î19Æü¤«¤é»öÁ°ÃêÁª¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¤Ï2026Ç¯½éÇä¤ê¤«¤éÈÎÇä
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î2026Ç¯¿·½Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¿©ÉÊÊ¡ÂÞ¤È³Æ¼ï¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ï¡¢»öÁ°ÃêÁª¤È½éÇä¤êÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÂÞ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¿©ÉÊÊ¡ÂÞ
Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤äÏÂ¿©ºà¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤â¤Ø¤¸¡×¤Î´³»Ù¾¦ÉÊ¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿½¼¼Â¤Î¥»¥Ã¥È¡£¾æÉ×¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Ç¡¢¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ï21ÅÀÁ°¸åÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó½Ä39.5¡ß²£44.5¡ß¥Þ¥Á12.5cm¡¢»ý¤Á¼ê¤Ï60cm¤Ç¤¹¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¤â¤Ë11·î19Æü¤«¤é»öÁ°ÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡£²Á³Ê¤Ï5500±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¿Íµ¤¥»¥Ã¥È
¿·Ç¯¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É2026¡×¡¢ÀäÌ¯¤Ê¹áÌ£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡¢¿¼¤¤¶ìÌ£¤Ë¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë ¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥¹¥È ¥«¥ë¥â¥Ç¥ß¥Ê¥¹ÃÏ¶è¡×¤Î3¼ï¡Ê³Æ200g¡Ë¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó½Ä24¡ß²£33¡ß¥Þ¥Á13cm¡¢»ý¤Á¼ê30cm¤Ç¤¹¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯½éÇä¤ê¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3000±ß¡£
¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¹ë²Ú¥»¥Ã¥È
¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ÎºÇ¹âÅùµéÆ¦¤ò100¡ó»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óNo.1¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥â¥«¥Þ¥¿¥ê¡×¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¹õÅü¤ò»×¤ï¤»¤ëÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤Î¡Ö´³»ÙàÝàê ¥±¥Ë¥¢ ¥Ë¥¨¥êÃÏ¶è ¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥¹¥È¡×¤Î3¼ï¡Ê³Æ200g¡Ë¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¹ë²Ú¤ÊÊ¡ÂÞ¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦ÊÁ¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´¤ÈÆâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó½Ä23¡ß²£30¡ß¥Þ¥Á12cm¡¢»ý¤Á¼ê35cm¤Ç¤¹¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯½éÇä¤ê¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï6000±ß¡£
¡¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ
¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É2026¡×¤ä¡Ö´³»ÙàÝàê ¥±¥Ë¥¢ ¥Ë¥¨¥êÃÏ¶è ¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥¹¥È¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡¢¡Ö¥¿¥¤¥É¥¤¥È¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡Ê³Æ6¸Ä¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Ê¥Þ ¥²¥¤¥·¥ã¡×¡Ê4¸Ä¡Ë¤Î5¼ïÎà¡Ê¹ç·×28ÇÕÊ¬¡Ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥óÀ½¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤È¸ª³Ý¤±¤Î2WAY»ÅÍÍ¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÊØÍø¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó½Ä37¡ß²£39¡ß¥Þ¥Á10cm¡£»ý¤Á¼ê30cm¡¢¸ª³Ý¤±64cm¤Ç¤¹¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯½éÇä¤ê¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3500±ß¡£
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É2026¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥Ê¥Þ ¥²¥¤¥·¥ã¡×¡¢¡Ö¥Ë¥«¥é¥°¥¢ ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹ÇÀ±à¡×¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤êÆ¦¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹Æþ¾Þ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊ¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥È¡¼¥È¤È¶ÒÃå¤ÎÎ¾Êý¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É2026¡Ê200g¡Ë
¥Ñ¥Ê¥Þ ¥²¥¤¥·¥ã¡Ê200g¡Ë
¥Ë¥«¥é¥°¥¢ ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹ÇÀ±à¡Ê200g¡Ë
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¥É¥ê¥Ã¥× ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ ¥¦¥£¥é¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ê4¸Ä¡Ë
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¥É¥ê¥Ã¥× ¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë2024¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹1°Ì¡Ê1¸Ä¡Ë
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¥É¥ê¥Ã¥× ¥á¥¥·¥³2024¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹2°Ì¡Ê1¸Ä¡Ë
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¥É¥ê¥Ã¥× ¥Ö¥é¥¸¥ë2024¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹10°Ì¡Ê1¸Ä¡Ë
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¥É¥ê¥Ã¥× ¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢2024¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹12°Ì¡Ê1¸Ä¡Ë
¥«¥Õ¥§¥«¥ë¥Ç¥£¥É¥ê¥Ã¥× ¥Ú¥ë¡¼2024¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹13°Ì¡Ê1¸Ä¡Ë
¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó½Ä30¡ß²£33¡ß¥Þ¥Á15cm¡¢»ý¤Á¼ê31cm¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÎÃêÁª¿½¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢11·î19Æü¤«¤é»öÁ°ÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï8000±ß¡£
¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤äÆâÍÆ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÌ¾¾Î¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
