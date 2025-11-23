¡Ú±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Û¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äµ®½Å¤ÊÈþ½ÑÀßÄê²è¤ò¸ø³«¡ª
±Ç²èÂè1ºîÌÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1980Ç¯¤«¤é45ºîÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£45ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤¬2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢µ®½Å¤ÊÈþ½ÑÀßÄê²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀßÄê²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º45ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤ÎÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2007Ç¯¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î¿·Ëâ³¦ÂçËÁ¸± ¡Á7¿Í¤ÎËâË¡»È¤¤¡Á¡Ù¤ä2011Ç¯¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤ÈÅ´¿ÍÊ¼ÃÄ ¡Á¤Ï¤Ð¤¿¤± Å·»È¤¿¤Á¡Á¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÃÏµå¸ò¶Á³Ú¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÌðÅèÅ¯À¸¡£µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¿Â¼»³¸ù¡£Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ç¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÂ¼»³¤¬¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆü¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢³¤Äì¤ÇÊë¤é¤¹Ê¼»Î¡¦¥¨¥ëÌò¤òÀéÍÕæÆÌé¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡¦¿åÃæ¥Ð¥®¡¼Ìò¤ò¹¶¶ÎÃ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£
Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ ¡É¿ÀÈë¤Î³¤ÄìÀ¤³¦¡É ¤¬¤³¤³¤Ë¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡¦¿åÃæ¥Ð¥®¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¹Âç¤Ê³¤ÄìÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤Î¤ÓÂÀ¡¢¤·¤º¤«¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡¢¥¹¥ÍÉ×¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÕ¤ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤¬ºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤À¤µ¤ì¡¢³¤ÌÌ¤«¤é¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢¿ÀÈë¤ËËþ¤Á¤¿¹Âç¤Ê³¤ÄìÀ¤³¦¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢³¤Äì¤ËÊë¤é¤¹¥à¡¼Ï¢Ë®¤ÎÊ¼»Î¡¦¥¨¥ë¤Î»Ñ¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Ï¤¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤ë¡£³¤¤ÎÄì¤Ç¡£¿´¤ÎÄì¤Ç¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤È¥¨¥ë¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤Î¸åÊý¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡Ö³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¤Î»Ñ¤¬ÉÔ²º¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë ¡É³¤ÄìÀ¤³¦¡É ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢Ä¶µ®½Å¤ÊÈþ½ÑÀßÄê²è¤¬ÅþÃå¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÀßÄê²è¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë³¤ÄìÅÔ»Ô¡¦¥à¡¼Ï¢Ë®¤ËÐÊ¤àÈþ¤·¤¤µÜÅÂ¤ä¿¼³¤¤ÎÃÏ·Á¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òºÌ¤ëÇØ·Ê¤Î¤É¤ì¤â¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤ÇÂ£¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Ë¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ÊC¡ËÆ£»Ò¥×¥í¡¦¾®³Ø´Û¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦ADK 2026
¡ä¡ä¡ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀßÄê²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º45ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤ÎÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤¬¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆü¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢³¤Äì¤ÇÊë¤é¤¹Ê¼»Î¡¦¥¨¥ëÌò¤òÀéÍÕæÆÌé¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡¦¿åÃæ¥Ð¥®¡¼Ìò¤ò¹¶¶ÎÃ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£
Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ ¡É¿ÀÈë¤Î³¤ÄìÀ¤³¦¡É ¤¬¤³¤³¤Ë¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡¦¿åÃæ¥Ð¥®¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¹Âç¤Ê³¤ÄìÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤Î¤ÓÂÀ¡¢¤·¤º¤«¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡¢¥¹¥ÍÉ×¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÕ¤ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤¬ºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤À¤µ¤ì¡¢³¤ÌÌ¤«¤é¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢¿ÀÈë¤ËËþ¤Á¤¿¹Âç¤Ê³¤ÄìÀ¤³¦¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢³¤Äì¤ËÊë¤é¤¹¥à¡¼Ï¢Ë®¤ÎÊ¼»Î¡¦¥¨¥ë¤Î»Ñ¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Ï¤¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤ë¡£³¤¤ÎÄì¤Ç¡£¿´¤ÎÄì¤Ç¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤È¥¨¥ë¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤Î¸åÊý¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡Ö³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¤Î»Ñ¤¬ÉÔ²º¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë ¡É³¤ÄìÀ¤³¦¡É ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢Ä¶µ®½Å¤ÊÈþ½ÑÀßÄê²è¤¬ÅþÃå¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÀßÄê²è¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë³¤ÄìÅÔ»Ô¡¦¥à¡¼Ï¢Ë®¤ËÐÊ¤àÈþ¤·¤¤µÜÅÂ¤ä¿¼³¤¤ÎÃÏ·Á¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òºÌ¤ëÇØ·Ê¤Î¤É¤ì¤â¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤ÇÂ£¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Ë¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ÊC¡ËÆ£»Ò¥×¥í¡¦¾®³Ø´Û¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦ADK 2026