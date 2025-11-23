Ìó26¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¡ª¡Ä¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤¬´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¥â¥Ê¥³²ÃÆþ
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤¬¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥ó¥ÌÀï¤ÇÌó26¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£22Æü¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØRMC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè13Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ì¥ó¥Ì¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï20Ê¬¡¢48Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥â¥Ê¥³¤¬¼ºÅÀ¤·¡¢66Ê¬¤Ë¤Ï¼ç¾¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤¬Âà¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¥â¥Ê¥³¤Î4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿85Ê¬¡¢¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ý¥°¥Ð¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥â¥Ê¥³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥ó¥Ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó26¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý4¤Ç¥â¥Ê¥³¤¬ÇÔËÌ¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ï61Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡Ö»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡£Éüµ¢Àï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥â¥Ê¥³¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Éé¤±¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î´¿·Þ¤Ë¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤è¡£´ÑµÒ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ý¥°¥Ð¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶³Ð¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¼ºÅÀ¤»¤º¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯6·î¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¥â¥Ê¥³¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¤³¤È¤ÏÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤è¡£°Ëâ¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡Ù¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¿ÀÍÍ¤Ï¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß32ºÐ¤Î¥Ý¥°¥Ð¤Ï2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¥ê¥¨A³«ËëÀï¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡¹½¡ÊNADO¡Ë¤«¤é¡Ö4Ç¯¡×¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°Êª¼Á¤ò¸í¤Ã¤ÆÀÝ¼è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ý¥°¥Ð¤ÎÁÊ¤¨¤òÇ§¤á¡¢½Ð¾ìÄä»ß´ü´Ö¤Ï¡Ö18¥«·î¡×¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ý¥°¥Ð¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤òÂàÃÄ¡£È¾Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÌµ½êÂ°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥â¥Ê¥³¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
