¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡ÛÄ®ÅÄ¡È¹õÅÄ¥¤¥º¥à·ë¼Â¡É3È¯²÷¾¡¤ÇÈá´êV!¡¡»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¤«¤éÈ¯Â37Ç¯¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¡Ä®ÅÄ3¡¼1¿À¸Í¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¹ñÎ©¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Á°²ó²¦¼Ô¤Î¿À¸Í¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Á°È¾6Ê¬¤ËFWÆ£ÈøæÆÂÀ¡Ê24¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢FWÁêÇÏÍ¦µª¡Ê28¡Ë¤¬Æ±32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¿Ø¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤ÆÌó37Ç¯¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Ï¶ìÀá¡¢J1¾º³Ê2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¤òºÆ¤ÓÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤âÀï¤Ã¤¿¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÀè¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£¡Ö1989Ç¯¤«¤éÌó37Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÅìµþÅÔ4Éô¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¡×¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë·Ç¤²¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¶ìÀá¤¬°Î¶È¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£89Ç¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¹¤ó¤ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÄ®ÅÄ¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤·¡¢91Ç¯¤ËÅìµþÅÔ4Éô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£07Ç¯´ØÅì1Éô¡¢09Ç¯JFL¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£12Ç¯¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤âJ2ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢JFL¤ËÅ¾Íî¤·¤¿½é¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤â·Ð¸³¡£14Ç¯¤ËJ3¤ÇºÆÆþ²ñ¤·¡¢16Ç¯¤Ë¤ÏJ2¤Ç¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀßÈ÷¤¬À°¤ï¤ºJ1¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï18Ç¯¡£ITÂç¼ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·Ð±Ä»²²è¡£22Ç¯12·î¤ËÆ±¼Ò¤ÎÆ£ÅÄ»á¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò°ú¤È´¤¤¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¹âÂÎÏ¢¤ÎÌ¾¾¡É¤Ï¥×¥í¥Á¡¼¥à¤Ç¤â·ø¼éÂ®¹¶¤ÎÆÈ¼«¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ºÇ²¼ÁØ¥ê¡¼¥°¤«¤éºÇ¾å°Ì¡ÊJ1¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿½é¤Î¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡Ö¿´ÇÛÀ¡×¡£µ¢Âð¤·¤Æ¤âµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð±ÇÁü¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËË×Æ¬¤·¡¢ÇòÀ±¤¬±ó¤¤´ü´Ö¤ÏÉÔ°Â¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤ÎÀï½Ñ¤Ï»þ¤ËSNS¾å¤ÇÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤âÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖÉÔ°Â¡¢¶²ÉÝ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡£°ì»þ¤Ï¼êÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë´Ù¤ê¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤ò°û¤à¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÏÆ°Æü¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¡Ö²¿¤«¤·¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡×¤òÍ¸À¼Â¹Ô¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢25Æü¤ÎACLE¡¦¹¾¸¶¡Ê´Ú¹ñ¡ËÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¨ÃÏ¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¡£¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡¢ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¡£Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ï¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î°ìÊâ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¡ÊÂìËÜ¡¡ÍºÂç¡Ë
¡¡¡þ¹õÅÄ¡¡¹ä¡Ê¤¯¤í¤À¡¦¤´¤¦¡Ë1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë5·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤Î55ºÐ¡£ÅÐÊÌÂçÃ«¡Ê¸½ËÌ³¤Æ»ÂçÃ«¼¼Íö¡Ë¡½ÂçÂÎÂç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â´¶È¸å¤Î93Ç¯¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¡£94Ç¯¤«¤éÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÍâÇ¯´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¡£Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤Ë°é¤Æ¾å¤²¡¢Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Í¥¾¡3ÅÙ¡Ê16¡¢18¡¢21Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢Á´¹ñÁíÂÎ2ÅÙ¡Ê05¡¢21Ç¯¡Ë¡¢¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡2ÅÙ¡Ê16¡¢19Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£23Ç¯¤ËÅö»þJ2¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£