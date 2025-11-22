¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè12Àá ¥Ðー¥ó¥êー vs ¥Á¥§¥ë¥·ー »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè12Àá ¥Ðー¥ó¥êー¤È¥Á¥§¥ë¥·ー¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î22Æü21:30¤Ë¥¿ー¥Õ¡¦¥àー¥¢¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ðー¥ó¥êー¤Ï¥¸¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡ÊFW¡Ë¡¢¥ì¥¹¥êー¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·ー¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ð¥¤¥Îー¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
37Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Á¥§¥ë¥·ー¤Î¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ð¥¤¥Îー¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥§¥ë¥·ー¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥Á¥§¥ë¥·ー¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·ー¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥êー¥¹¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
67Ê¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·ー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Þ¥í¡¦¥®¥å¥¹¥È¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
71Ê¬¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥é¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
72Ê¬¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ì¥¹¥êー¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¸¥Ö¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¥ä¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·ー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
76Ê¬¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¥à¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ê¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ëー¥ó¥éー¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
84Ê¬¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥íー¥ì¥ó¥È¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î88Ê¬¥Á¥§¥ë¥·ー¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ0-2¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Á¥§¥ë¥·ー¤¬0-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ðー¥ó¥êー¤Ï49Ê¬¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー¡ÊDF¡Ë¡¢82Ê¬¤Ë¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¸¥Ö¥ê¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Á¥§¥ë¥·ー¤Ï41Ê¬¤Ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡ÊFW¡Ë¡¢69Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡ÊFW¡Ë¡¢81Ê¬¤Ë¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-22 23:50:10 ¹¹¿·