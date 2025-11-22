ÆÍÁ³¤Î¡ÄÂçÃ«¤«¤é¤ÎÊó¤»¤ËÊÆ¹ñ¤âÁûÁ³¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×¡¡¡È4¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëºâÃÄ¤Î¥í¥´¤Ë¡¢Áá¤¯¤âÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤äÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Àß¤µ¤ì¤¿ºâÃÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯Åª¤«¤Ä¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³èÆ°Åª¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢·òÁ´¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤Îµß½õ¤äÊÝ¸î¡¢¥±¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡×¤È³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥´¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤Î¼«¿È¤ÈºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢°¦Ì¼¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë4¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤ËÁáÂ®¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¸ø¼°X¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÀè¤Û¤É¡¢¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ºâÃÄ¤Ë¤ÏÈà¼«¿È¡¢ºÊ¤Î¥Þ¥ß¥³¡¢°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥¤¡¢¤½¤·¤ÆÌ¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤Æ¥í¥´¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡ª¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×
¡Ö¥í¥´¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÌÏÈÏ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÑ¥°¥é¥ÖÌó6Ëü¸Ä¤ò´óÉÕ¡£ÃÏ¿Ì¤ä»³²Ð»ö¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
