Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ë½Ïª¡ª¥»ー¥ë&¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±£¤ì¤¿»ñ¶â·«¤ê¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ø¤â¤¦¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ê¤¤Æü»º¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¥ê¥¹¥È¥é¤ÈËÜ¼ÒÇäµÑ¤·¤Æ¤â10ÇÜÄ¶¤ÎÀÖ»úÍ½Äê¤Î²ñ¼Ò¤ËÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTubeÆ°²è¡Ø¤â¤¦¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ê¤¤Æü»º¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¥ê¥¹¥È¥é¤ÈËÜ¼ÒÇäµÑ¤·¤Æ¤â10ÇÜÄ¶¤ÎÀÖ»úÍ½Äê¤Î²ñ¼Ò¤ËÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¸½¾õ¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤«¤é¡Ö·è»»½ñ¤Ê¤ó¤Æ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢È¾´ü¤À¤±¤Ç2,219²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ò970²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºâÌ³¾õ¶·¤òÄËÎõ¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æü»º¤ÏÇä¾å5Ãû5,000²¯±ß¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÎÇäÉÔ¿¶¤äÆÃÊÌÂ»¼º¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î±Æ¶Á¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼ý±×À¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Ê¤É¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¼Ö¼ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤ËÊÐ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ÖËÜÍè¤Î¶¯¤ß¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌäÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â¥Æ¥¹¥é¤äBYD¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Àè¹ÔÅê»ñ¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤òÀïÎ¬Åª¼ºÇÔ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¼ÒÇäµÑ¤Ï¡Ö¥»ー¥ë&¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯Êý¼°¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó700²¯±ßÄ¶¤ÎÇäµÑ±×¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇäµÑ¸å¤âÆ±¤¸¥Ó¥ë¤ËÄÂ¼Ú¿Í¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ëè·î¤Î²ÈÄÂÉéÃ´¤¬º£¸å¤Î¸ÇÄêÈñ¤È¤·¤Æ½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¹½Â¤ÅªÌäÂê¤â»Ä¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬¡Ö¶ÈÀÓ²þÁ±¡×¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¤Î·×¾å¤ò¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Î¡È¸«¤»Êý¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¸·¤·¤¯ÃÇ¤¸¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÄÌ´ü¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹2,750²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥¹¥È¥é¤Ç¤Ï7¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤È2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Îºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£¼ê¸µ¥¥ã¥Ã¥·¥å¤âÈ¾Ç¯¤Ç5,000²¯±ß¸º¾¯¤·¡¢1Ãû±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤âÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò°÷Êó½·¤Ï¹â¿å½à¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¡¢¸½¾ì¤À¤±¤¬¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ë¹½¿Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶ÈÀÓ¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¿û¸¶»á¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼¨¤¹¡£Âç´ë¶È¤¬¹âµéÏ©Àþ¤ËÁö¤Ã¤¿·ë²Ì¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢EV¤Ç¤Î¡ÈÀè¹Ô¼ÔÍø±×¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ê¤ë¤«¨¡¨¡¤½¤Î¼ºÇÔÎã¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¤à¤·¤í¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÏ©Àþ¤ò¼è¤ê¡¢»ñ»º¤ò½êÍ¤·¤¹¤®¤º¡¢¿È·Ú¤ÊºâÌ³ÂÎ¼Á¤òÊÝ¤Ä¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÏÀÅÀ¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÌ³ÀïÎ¬¤ä»ñ¶â·«¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü»º¤ÏÇä¾å5Ãû5,000²¯±ß¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÎÇäÉÔ¿¶¤äÆÃÊÌÂ»¼º¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î±Æ¶Á¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼ý±×À¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Ê¤É¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¼Ö¼ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤ËÊÐ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ÖËÜÍè¤Î¶¯¤ß¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌäÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â¥Æ¥¹¥é¤äBYD¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Àè¹ÔÅê»ñ¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤òÀïÎ¬Åª¼ºÇÔ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¼ÒÇäµÑ¤Ï¡Ö¥»ー¥ë&¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯Êý¼°¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó700²¯±ßÄ¶¤ÎÇäµÑ±×¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇäµÑ¸å¤âÆ±¤¸¥Ó¥ë¤ËÄÂ¼Ú¿Í¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ëè·î¤Î²ÈÄÂÉéÃ´¤¬º£¸å¤Î¸ÇÄêÈñ¤È¤·¤Æ½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¹½Â¤ÅªÌäÂê¤â»Ä¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬¡Ö¶ÈÀÓ²þÁ±¡×¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¤Î·×¾å¤ò¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Î¡È¸«¤»Êý¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¸·¤·¤¯ÃÇ¤¸¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÄÌ´ü¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹2,750²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥¹¥È¥é¤Ç¤Ï7¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤È2Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Îºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£¼ê¸µ¥¥ã¥Ã¥·¥å¤âÈ¾Ç¯¤Ç5,000²¯±ß¸º¾¯¤·¡¢1Ãû±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤âÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò°÷Êó½·¤Ï¹â¿å½à¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¡¢¸½¾ì¤À¤±¤¬¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ë¹½¿Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶ÈÀÓ¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¿û¸¶»á¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼¨¤¹¡£Âç´ë¶È¤¬¹âµéÏ©Àþ¤ËÁö¤Ã¤¿·ë²Ì¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢EV¤Ç¤Î¡ÈÀè¹Ô¼ÔÍø±×¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ê¤ë¤«¨¡¨¡¤½¤Î¼ºÇÔÎã¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¤à¤·¤í¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÏ©Àþ¤ò¼è¤ê¡¢»ñ»º¤ò½êÍ¤·¤¹¤®¤º¡¢¿È·Ú¤ÊºâÌ³ÂÎ¼Á¤òÊÝ¤Ä¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÏÀÅÀ¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÌ³ÀïÎ¬¤ä»ñ¶â·«¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ë½Ïª¡ªÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¶âÇäµÑ¤ÈÁí¹ç²ÝÀÇ¤Î¸½¼Â¡Ø¶â¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤ë¤±¤É¼Â¤ÏÀÇ¶â¤â¥ä¥Ð¤¤¡©ÇäµÑ¤·¤¿»þ¤ÎÀÇ¶â¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡ª3¥ö·î¥ëー¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁêÂ³¿Í¤¬Â»¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¡Ø¡ÚÍ»»ñ¡Û¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦·Ð±Ä¼ÔÉ¬¸«¡ª¼Ú¶â¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥³¥ìÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È²ÈÂ²¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ª·«±äÀáÀÇ¤Î°ÒÎÏ¡ØÍø±×¤òÍâÇ¯¤Ë·«¤ê±Û¤¹¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡ª¡©·«±äÀáÀÇ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºâÌ³¤Î¥×¥í¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¡ÖÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¡×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¥Ö¥í¥° ¡ÖÃ¦¡ªÀÇÍý»Î ¿û¸¶¤Î¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹·Ð±Ä½Ñ¡ª¡×¤ÏÁ´¹ñÀÇÍý»Î¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡×ÀÇÍý»Î¤Ç¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡ª¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ä¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¤ëÎ¢¥ï¥¶¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹?