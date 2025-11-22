この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO、加藤夏希さんにズバリ「妊娠は健康だからできる。それ以上頑張りすぎないで！」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育て学校」にて、12人の出産経験を持つ助産師・HISAKOさんが、女優で3児の母・加藤夏希さんとコラボ。動画タイトル『３児のママ女優・加藤夏希さんコラボしました』の通り、芸能界で活躍しながら3人の育児に奮闘する加藤さんと、妊娠・出産・母乳育児のリアルと悩みについて率直なトークを展開した。



加藤さんは「後半2ヶ月ぐらい入院してたんですけど、家事から解放されていた分、パパが大変でした」と産後のリアルを明かしつつ、日常は「ほぼ寝巻き」「赤ちゃんが寝たタイミングで自分も寝るから、常に寝癖」と、等身大の母親像を語った。そして、「妊娠しやすい体づくりはどうすればいいか？」「二人目不妊で悩む同級生も多い」と率直な疑問をHISAKOさんにぶつけた。



HISAKOさんは「妊娠は健康だからできる。何がいいとか特別なものはなくて、バランスのとれた食事と、無理せず笑って過ごすことが一番」と強調し、「〇〇がおすすめ、とかルーティンに固執し過ぎるのは逆効果。“やりすぎた時点で健康的じゃない。もっと力を抜いて”」とアドバイス。「心と体は繋がっている。『もういっか』と力を抜いた時に自然に妊娠したという人も多い」と、頑張りすぎないことの大切さも伝えた。



「産み分けってできる？」という加藤さんの質問にも、「授かりものだけれど、産み分け外来で7～8割の成功例も。正しい知識で前向きにチャレンジするのもあり」と解説。続く母乳育児や家事分担の悩みについては、「男性の脳は察せないから、やってほしいことはマニュアル化して一覧で渡すとスムーズ」「やってくれたら褒めて褒めて、うまく転がして！」とユーモアを交えてアドバイスした。



「母乳の成分は食べたものにそこまで左右されない」「脂っこいものを食べても母乳が詰まるわけじゃない」など都市伝説への一刀両断に加藤さんも「気にしすぎなくていいんですね」と安堵の様子。さらに「育児も出産も、みんな適当でいいんですよ。完璧を目指し過ぎたら壊れちゃう」と、現実を知り尽くした助産師ならではの“力の抜き方”を力説した。



動画の最後は「お互い適度に手を抜きながら、笑って育児をしていきましょう」とHISAKOさんが温かいメッセージを送り、次回は加藤夏希さんのチャンネルで育児編が配信されることも告知。「12人目産んじゃいました助産師HISAKOの子育て学校チャンネル登録してぜひ入学してください」と語り、動画を締めくくった。