普通に見えて「ココが違う」いつもの服が見違える「意外性のあるアウター」





「意外性が可愛い」アウター

使い勝手のいいベーシックな形はそのままに、素材感やシルエットをチェンジ。特別感をもたらしつつ、デザインほど気張らない。「変わらないよさ」と「変えたい気分」のどちらもかなえてくれる、新鮮味のあるアウターをご紹介。







ダウンらしからぬ甘さ



ぷっくり丸いシルエットと、白みがかったパステルブルーがポイント。超軽量生地ながら丈夫で破れにくいという、可愛い見た目をいい意味で裏切る本格派。 ダウンジャケット／ダイワ ピア39(グローブライド)







アウター感覚のボアストール

カットソーの上に羽織るだけで季節感を足せるアイテムとして優秀なストール。ファー手前のボア素材ならしっかり厚手でアウターがわりにも。ブラックやネイビーなどの濃色を選んで、カジュアルに似合うリッチさをめざして。 ネイビーボアストール／ハウント/ハウント代官山（ゲストリスト）







羽織っても使えるデニムのボウタイつきシャツ

素材はデニムという意外性。しっかりとした厚みのある素材のおかげでシャツ以上・ジャケット未満の存在感。ともするとコンサバに傾きそうなベビーピンク×ボウタイのかけ算も、デニム素材ならほどよくカジュアル。ボウタイは結ばず、あえてラフに巻いて長めにたらして。 共布ボウタイつきピンクシャツ／ウィム ガゼット（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）







