はじめしゃちょー 、“同郷”細田守監督招いて“5億円豪邸ツアー”動画公開 “ハウス映画館”に大興奮
細田守監督の4年ぶり最新作『果てしなきスカーレット』公開を記念し、人気動画クリエイター・はじめしゃちょーとのコラボ企画動画が解禁された。チャンネル登録者数1630万人を誇るトップYouTuberと、日本アニメーション界を牽引してきた細田監督の異色のタッグが実現した。
【動画】驚愕の1時間超のコラボ動画
動画では、細田監督がはじめしゃちょーの総工費5億円とされる“大豪邸”を訪問。収録当日もなお事態をのみ込めていない様子のはじめしゃちょーは、憧れの監督を前に緊張しながらも、各部屋を案内。教室風スタジオやバスケットコート、古代ローマ風の浴場など、こだわりの空間を次々と紹介していく。
バスケットコートでは二人でシュートを楽しむ場面もあり、細田監督が「実は20代のころに『スラムダンク』の作画を担当していた」と明かすと、はじめしゃちょーが驚きの表情を見せる一幕も。また配信スタジオを見学した際には、監督が「次ははじめしゃちょーをモデルに作品を作ろうかな」とコメントし、本人を大いに動揺させた。
両者はともに富山県出身という共通点があり、動画内では地元トークで大いに盛り上がる場面も。はじめしゃちょーは「モノづくりを長く続けるには？」と自身の悩みを相談し、細田監督が真剣に応えるなど、クリエイター同士ならではの深い対話に、すっかり意気投合。
企画のハイライトは、総額1億円を投じて自宅に建設した“はじめしゃちょーハウス映画館”のお披露目。いわゆるホームシアターの規模ではない、本物の映画館を自宅に作りたいという夢を叶えてしまったはじめしゃちょー。防音設備や音響、座席に至るまで本格的な造りに、細田監督も満面の笑みで称賛し、帰り際には映画館の扉にサインを残すサプライズも。
1時間超の大ボリュームとなった今回の動画の最後には、特別企画【はじめしゃちょー×『未来のミライ』】の発表もある。
