YouTube動画『10年で資産5倍にする方法！2つ以上の投資先を使って老後資金を作る攻めの運用について紹介します！』で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、10年で資産を5倍に増やすための現実的な考え方と、コアサテライト戦略の要点を語っている。



鳥海氏は、総資産1,000万円の人が10年で5,000万円を目指す場合を例に取り上げる。生活資金を差し引けば投資に回せるのは約700万円、毎月の積立は背伸びしすぎないラインとして10万円を設定する。この条件で年利5％運用を試算すると約2,690万円にしかならず、「資金を増やす」「期間を延ばす」「リターンを上げる」という3つの要素をどう動かすかが鍵になると述べる。



動画ではGoogleの金融電卓を使い、同条件で目標5,000万円に必要な利回りを算出。結果は年利13.9％となり、現実的かどうかを把握するために数値で検証する重要性を示している。



そのうえで鳥海氏は、(1)S&P500への投資、(2)NVIDIAやビットコインのような高リスク資産、(3)インデックスとリスク資産を組み合わせるコアサテライト戦略、という3つの方向性を提示する。指数投資は安定するが再現性は不確実、個別株は上昇も下落も激しいと注意喚起し、バランスを取る戦略としてコアサテライトを推奨する。



動画では、S&P500、NASDAQ100、個別株などの期待リターンを入力し、加重平均で全体の利回りを計算するシートを使いながら、配分比率の考え方を紹介している。例えばS&P500 30％・NASDAQ100 30％・個別株40％で理論上13.9％を狙えるが、「40％をリスク資産に振れるか」という心理的許容度の問題が生じる。



より現実的な例として、目標を4,000万円に下げれば必要利回りは10.7％となり、S&P500とNASDAQ100を各40％、サテライト20％でも到達圏になると説明する。どこまでリスクを許容できるかを自分の感覚と照らし合わせて決める姿勢が重要だと強調している。



まとめとして鳥海氏は、コア部分はインデックスで固めつつ、サテライト部分は少額でも実際に買って値動きを経験することが不可欠だと述べる。机上の計算だけでは得られない感覚が、10年で資産を増やす戦略の精度を左右するからだ。数字の検証方法や配分調整の過程は動画内で視覚的にわかりやすく示されており、老後資金形成に向けて10年程度の運用を検討する人にとって参考になる内容である。