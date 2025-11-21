Tommy Hilfiger Japanの公式SNSが、『GQ Hong Kong』に掲載された目黒蓮（Snow Man）のファッションフォトをピックアップ。“大人プレッピースタイル”と幻想的な世界観が大きな注目を集めている。

【画像】目黒蓮の“大人プレッピースタイル”／目黒蓮が『ベストジーニスト賞』で披露した“デニムオンデニム”コーデ

■ランタンの灯りに照らされる目黒蓮の横顔が美しい、幻想的なビジュアル

公開された写真で目黒は、夜の庭を思わせるシチュエーションでランタンを手に佇んでいる。

スタイリングはデニムオンデニム。深みのあるデニムシャツにジーンズを合わせ、そこへ赤×紺のストライプネクタイを差し込むことで、クラシックで遊び心のある“大人プレッピー”を完成させた。

さらに羽織ったシンプルなジャケットが立体的なシルエットを生み、目黒の長身をいっそう美しく引き立てる。深い庭の緑とランタンのオレンジの光、そしてデニムの色調が調和し、全体を幻想的なムードへと導いている。

2枚目は横顔ショット。光と影が頬の角度や鼻筋を美しく切り取り、端正な造形が際立つ。静止画でありながら空気まで映し出すような立体感があり、思わず見入ってしまう仕上がりだ。

SNSでは「脚長っ！！」「妖艶で素敵」「ビジュ良すぎ」「スタイリングかっこいい」「デニムが最高に似合う」など、絶賛の声が相次いでいる。

■目黒蓮が『ベストジーニスト賞』で披露した“デニムオンデニム”コーデ

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/