猫が眠っている姿といえば、安心しきったような顔や、ふにゃっと緩んだ表情を思い浮かべる人が多いはず。ところが今回紹介する猫ちゃんは、ぐっすり眠っているにもかかわらず、どこかしょぼくれて見えるという、なんとも不思議な寝顔を披露していたそうです。投稿はX（旧Twitter）にて、147.9万回以上表示。いいね数は8万件を超えました。

【写真：熟睡しているネコの『顔』を見たら…なんとも言えない『表情』】

しおしおの顔して寝る猫ちゃん

今回、Xに投稿したのは「キャットアパートメントコーヒー」さん。

投稿には、目を閉じて静かに眠る猫ちゃんの姿。けれど、眉間のあたりにはうっすら影が。

なんだか、ものすごくしおしおとした寝顔だったそうです。まるで「今日、ちょっといろいろあってね…」と言いたげな雰囲気が漂っていたのだとか。

何も起きていないのに、どこかしょんぼりしているように見えた猫ちゃん。体勢はとてもリラックスしているのに、顔だけがしおしお。このギャップがたまりません。もしかすると、何かイヤな夢でも見ているのかもしれませんね。

しおしお顔で眠る猫ちゃんにX民も爆笑

しおしお顔ですやすや眠っていた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「だいぶ漬け込まれてる糠漬けみたいだ」「何があったらこうなるんやw」「めちゃくちゃ老いてるw」「どんな表情でもお猫様は可愛い！」などの声が多く寄せられていました。

また、コメント欄には他にもしおしお顔の猫ちゃんたちが大集合。意外と、しおしお顔な猫ちゃんは多いのかもしれませんね。

Xアカウント「キャットアパートメントコーヒー」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫に囲まれた生活はとても羨ましいです。

