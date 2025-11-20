「獲得間近。１年契約を結ぶ見込み」日本代表GK負傷でパルマが緊急補強。リーガ237試合、プレミア149試合出場の38歳が加入へ
鈴木彩艶の負傷を受け、パルマの緊急補強がまとまりそうだ。
23歳の日本代表GKは、今月８日に行なわれたセリエA第11節のミラン戦（２−２）で、アレクシス・サーレマーケルスと交錯した際に左手を負傷。左手中指と舟状骨の骨折をし、長期離脱を強いられてしまった。
加入1年目の昨季にセリエA残留の原動力となり、今季も際立つ活躍を見せていた守護神の離脱は大きな痛手だ。
地元メディアも「パルマにとって悪い知らせだ。ミランとの引き分けを祝う間もなく、チームの今シーズンを覆すかもしれないニュースが飛び込んできた」などと衝撃の大きさを報じるなか、新GK確保が間近に迫っている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が現地11月19日、Xで次のように伝えた。
「パルマは、スペイン人GKビセンテ・グアイタをフリーエージェントで獲得する契約に近付いている。グアイタはセリエAのクラブと１年契約を結ぶ見込み。先発GKのザイオン・スズキが今後３〜４か月の離脱を余儀なくされるためだ」
グアイタはバレンシアやクリスタル・パレスで活躍した38歳。昨季いっぱいでセルタを退団して以降、無所属が続いている。代表歴はないものの、ラ・リーガで237試合、プレミアリーグで149試合ゴールを守っている実力者だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
