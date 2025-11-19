カフェ・ド・クリエでミニオン♡バナナタルト＆スムージー発売

カフェ・ド・クリエ初のミニオンコラボメニューが2025年11月26日（水）より登場♡バナナを使った「バナナタルト」と人気の「フレッシュバナナスムージー～バナナまるごと1本～」が、ミニオン限定デザインで楽しめます♪さらに、税込800円以上のレシート2枚でアクリルチャームがもらえるキャンペーンも実施。冬のホリデーシーズンを、ミニオンと一緒にもっと楽しく過ごしましょう。

ミニオンカラーが可愛いバナナタルト

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

価格：単品 590円 / セット 970円～1,030円

「バナナタルト」は、こだわりのバナナピューレと軽やかなホイップクリーム、バナナと相性抜群のココア生地を組み合わせた、ミニオンをイメージしたケーキ♡

仕上げにはボブのピックを添えて、見た目も楽しい一品です。

販売期間：2025年11月26日（水）～2月28日（土）

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

価格：530円～590円

人気の「フレッシュバナナスムージー～バナナまるごと1本～」がコラボ限定カップで登場。新鮮なバナナをまるごと一本使用し、程よい甘さとまろやかな味わいを楽しめます。

朝の一杯でミニオンたちと元気に1日をスタート♪

販売期間：2025年11月26日（水）～2月28日（土）

対象：Rサイズのみコラボカップ

コラボ限定グッズ＆キャンペーン情報

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

税込800円以上のお会計レシート2枚で、ランダムに「オリジナル ミニオンズ/アクリルチャーム」をプレゼント。

また、Xで公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストすると、抽選で32名に「ハッピーバッグ」と「アクリルチャーム5種コンプリートセット」が当たります♡

レシートキャンペーン期間：2025年11月26日（水）～2月28日（土）

Xキャンペーン期間：2025年11月26日（水）～12月9日（火）

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、カフェ・ド・クリエが企画・制作した商品です。

ミニオンと過ごす♡冬のホリデータイム

カフェ・ド・クリエの初ミニオンコラボでは、バナナタルトやフレッシュバナナスムージー～バナナまるごと1本～など、冬にぴったりの限定メニューを楽しめます♡

さらに、コラボ限定アクリルチャームやハッピーバッグなど、グッズがもらえる嬉しいキャンペーンも実施。ミニオンたちと一緒に、ホリデーシーズンを楽しく彩りましょう♪