ANAは、2025年11月21日(金)から11月30日(日)までの10日間、「ANAブラックフライデー」を開催します。

今回は「空でも、陸でも、おトクな10日間」をテーマに、ANAマイラー待望のキャンペーンが目白押し。ANA国内線の全路線と、人気のハワイ路線などで「特典航空券 減額マイルキャンペーン」が実施されます。

さらに、ANA公式ECサービスでは「最大87%OFF」のタイムセールやマイル7倍企画も同時開催。マイルを使って旅に出たい人にも、ショッピングでマイルを貯めたい人にも見逃せない内容となっています。

ANAブラックフライデー！マイル使うなら今でしょ・減額マイル祭り

今回のブラックフライデーでは、ANA国内線および国際線の特典航空券が通常より少ないマイル数で交換できるキャンペーンが実施されます。

国内線：全路線対象で冬の旅へ

ANA国内線特典航空券は、全路線が減額マイルの対象となります。

対象となる搭乗期間は、2026年1月8日(木)〜2月28日(土)。

年末年始を避けた冬の旅行をお得に計画できるチャンスです。

国際線：ねらい目はハワイと中国方面

ANA国際線特典航空券は、人気のハワイ路線と中国方面の一部路線が対象です。対象搭乗期間はそれぞれ以下の通り設定されています。

ハワイ路線：2026年1月13日(火)〜2026年4月23日(木)

中国方面一部路線：2025年12月5日(金)〜2026年4月28日(火)

※どちらも一部対象外期間があるとされています。

【チャンス】抽選で10,000マイルが戻ってくる!?

さらに、上記の国内線・国際線特典航空券の減額マイルキャンペーン利用者限定で、抽選で合計100名に10,000マイルが進呈されるキャンペーンも実施されます。このマイルプレゼントキャンペーンへの参加には別途登録が必要となります。

ポチる指が止まらない！ECサービスも大盤振る舞い

航空券だけでなく、ANAグループが運営する4つの公式ECサービス（ANA Mall、ANAショッピング A-style、ANAマイレージモール、ANAセレクション）でも、お得な企画が満載です。

ANA Mall：マイル7倍＆最大78%OFF

「ANA Mall」では、200万点を超える全商品を対象に積算マイルが7倍になるキャンペーンが実施されます。さらに、最大78%OFFの割引セールや、目玉商品のタイムセールも行われます。セール開始前の11月20日(木)まで、先着1,500枚限定で10%OFFクーポンも先行配布中です。

ANAショッピング A-style：驚異の最大87%OFF

「ANAショッピング A-style」では、最大87%OFFのセールが実施されます。ブラックフライデー限定のクーポンや、期間限定の特別商品も用意される予定です。

ANAマイレージモール：マイル最大5倍

「ANAマイレージモール」経由の買い物もお得になります。各ショップで最大5倍のマイルアップが実施されるほか、楽天トラベルなどの大手ホテル予約サイトで特別なセール（毎日最大20%OFFなど）も実施されます。

ANAセレクション：限定商品にマイルを交換

貯まったマイルをANA厳選商品に交換できる「ANAセレクション」でも、ブラックフライデー期間限定の特別な商品が用意されます。

29日（キュンの日）はさらに凄い？

毎月29日開催の「ANAにキュン！」

毎月29日限定で開催されている「ANAにキュン！」も、11月はブラックフライデー特別企画として実施されます。今回は、11月28日(金)〜30日(日)の3日間、さらに「キュン！」とする航空券やツアーのセールが予定されているとのことです。詳細は11月25日(火)0:00以降に専用ページで公開されます。

「ANAブラックフライデー」概要

ANAグループが日頃の感謝を込めて開催する特別企画です。

開催期間：2025年11月21日(金)0:00〜11月30日(日)23:59

【内容】

・ANA国内線・国際線特典航空券の減額マイルキャンペーン

・上記利用者対象の10,000マイル抽選プレゼント

・ANA公式ECサービスでのセール、クーポン配布、マイルアップ

・11月29日「ANAにキュン！」の特別企画

2025年の「ANAブラックフライデー」は、マイルを使ってお得に旅立つ「減額マイル」と、ECサイトで賢くマイルを貯めたり使ったりできる「ショッピングセール」が同時に楽しめる、まさにANAグループ総力戦の10日間です。

特に、キャンペーン最終盤の11月28日(金)から3日間開催される「ANAにキュン！」特別企画は、さらなるサプライズが期待されます。（※詳細は11月25日(火)に公開予定）

来年の旅行計画を立てる人も、お得な商品を探す人も、この10日間はANAの公式サイトを毎日チェックしてみてはいかがでしょうか。

