iPhone 17で初登場の独自設計ネットワークチップ「Apple N1」はiPhone 16のBroadcom製チップと比較してWi-Fi速度を最大40％も向上させていることが明らかに

iPhone 17で初登場の独自設計ネットワークチップ「Apple N1」はiPhone 16のBroadcom製チップと比較してWi-Fi速度を最大40％も向上させていることが明らかに