»ô¤¤¼ç¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ëà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³«È¯¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡¢°ÆÁ¤Ê¶È¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢¥·¥Ã¥¿¡¼Áª¤Ó¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÇÄ°®¡£¤Þ¤¿¡¢Ìµµö²Ä¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¶È¼Ô¤ò¼«¿È¤ÇÅ¦È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÌî¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¡Ä²Ä°¦¤¤¡ª
¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¯ÉÔ°Â¤ÎÀ¼
¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤¹¤Þ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¡×¤ò±Ä¤à⾼Ìî¿¿À¡¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡£°¦Ç¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÌ¿¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Ì±´Ö»ñ³Ê¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼»Î¡×¤ò¼èÆÀ¡£ ²ñ¼Ò°÷¤«¤éÆ°ÊªÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢Æ°Êª°åÎÅ¤È»ô¤¤¼ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£ ¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¤ò´¶¤¸¡¢Ë¬Ìä·¿¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2022Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤È¥·¥Ã¥¿¡¼¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ä¶È³¦¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÍÁ³¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÄ¶È¤·¤ÆÊÖ¶â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¤Î¸°¤òÊÖµÑ¤»¤º¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶È¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê°ÆÁ¶È¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹âÌî¤µ¤ó¡£
º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Ìµµö²Ä¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¥·¥Ã¥¿¡¼¤ò¼«¿È¤ÇÅ¦È¯¤¹¤ë»ö°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Å¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÈô¤Ó¡¢¥Û¡¼¥à¤Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ú¡¼¥¸¤Î¹½À®¤¬Á´¤¯°ì½ï¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤Ú¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ì¡Ä»ä¤Î¸ÀÍÕ¤À¡Ù¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢»ö¶È½ê³µÍ×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¤Î±¿±Ä¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡ÖÂè°ì¼ïÆ°Êª¼è°·¶È¤Î¼ïÊÌ¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½êºßÃÏ¤ÎÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Ìµµö²Ä±Ä¶È¤¬È¯³Ð¡£»ô¤¤¼ç¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡¢¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂç»ö¤Ë
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï11·î8Æü¡ÁÍèÇ¯1·î13Æü¤Ë¼Â»Ü¡£»Ù±ç¶â¤Ï¡¢°²²°¡¦¿À¸Í¡¦À¾µÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¤È»ô¤¤¼ç¸þ¤±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤Þ¤ë¤¹¤Þ¤¤¤ë¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Î³«È¯¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡£¥·¥Ã¥¿¡¼¤Î¿³ººÀ©¤òÆ³Æþ¤·¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤¬»ñ³Ê¤äÍÂ¤«¤ê´Ä¶¤Ê¤É¤ÎÅÐÏ¿¤ò³ÎÇ§¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»þ¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î»×¤¤¤äÊë¤é¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£
ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï100Ëü±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤âÀ®Î©¤¹¤ë¡£¹âÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÌ¿¤ò¸«Á÷¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤ä¾ì½ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
