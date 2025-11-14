紗栄子「すっごいぷるんぷるん」仕上がりに感心！うるツヤリップグロス
紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『今すぐ真似したい！【大人韓国メイク】を直伝します！』の動画を投稿。韓国のメイクアップアーティスト・ダソムさんを招いてメイクの様子を公開してくれました！中には紗栄子さんが使用しているコスメについて語る場面が！
■リップ
動画内に登場したのはこちら！
Pyt/GENBA LIPGLOSS クロワッサン 税込1,760円（公式サイトより）
動画に出演したダソムさんが手掛けるブランドのリップグロス！クロワッサンはこっくりとしたブラウン系のぬくもりカラー。
ダソムさんはリップメイクの仕上げにこちらを使用。リップブラシで唇の中心から、濃淡が出るように塗布していました。
この仕上がりに紗栄子さんは「すごぉい」とため息混じりにコメント。
続けて「すっごいぷるんぷるん、立体的！」とツヤ感のある仕上がりになったと感心した様子を見せていました。
動画内では、有名なアイドルのメイクなどを手がける、ダソムさんが紗栄子さんにメイク！使用コスメなども紹介されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。