¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×Â³ÊÔ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÍðÆþÃË¤Ë½±¤ï¤ì¤ë
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¡±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¼çÌò¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ£Á£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È±è¤¤¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÌÜ»¶¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Î¸ª¤ËÏÓ¤òÍí¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÊÒÊý¤Î¼ê¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¶¦±é¼Ô¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡Ê£³£¸¡Ë¤¬ÃË¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¡¢·ÙÈ÷°÷¤é¤¬¤¹¤°¤ËÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£¥¢¥ê¥¢¥Ê¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¯ÍÍ»Ò¤¬£Ø¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿£Ó£Î£Ó¤ÎÆ°²è¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£Â£Ã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏàÌÂÏÇ·Ïá¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÃæ¹ñ·Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÌ´¤Ë¸«¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë²ñ¤¨¤ë¤¼¡ª¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¼¤Ç¸ì¤ë¼«»£¤êÆ°²è¤ò£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤ÏÀè·î¤â¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍðÆþ¡£°ÊÁ°¤Ï¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤ä¥¶¡¦¥Á¥§¥¤¥ó¥¹¥â¡¼¥«¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¸ø±é¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥±¥Ã¥È£×ÇÕ·è¾¡Àï¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢»î¹ç¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£